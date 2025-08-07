Les Bourses européennes terminent majoritairement en hausse

Des cours de la Bourse de Paris affichés dans le bâtiment d'Euronext à La Défense, le quartier d'affaires de Paris, le 10 mai 2024 ( AFP / DIMITAR DILKOFF )

Les Bourses européennes ont terminé dans le vert jeudi, portées par les espoirs de désescalade géopolitique en Ukraine et les anticipations d'une baisse des taux de la Fed en septembre, à l'exception de Londres où les investisseurs craignent que la Banque d'Angleterre n'abaisse plus ses taux avant plusieurs mois.

En Europe, la Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,97%, Francfort de 1,12% et Milan de 0,93%. Seule Londres a reculé (-0,69%).