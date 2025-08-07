France: L'Aude toujours en proie aux flammes, l'incendie perd en intensité

Incendie dans les collines du sud de la France près de Narbonne

par Manon Cruz et Abdul Saboor

La progression du feu dans l'Aude a perdu jeudi en intensité mais l'incendie de forêt, le plus grand observé en France depuis près de huit décennies, n'était toujours pas fixé après deux jours à lutter contre les flammes.

"La progression du feu ralentit", a indiqué la préfecture de l'Aude dans un point de situation à 12h00 (10h00 GMT). L'incendie, qui s'est déclenché mardi dans l'après-midi sur la commune de Ribaute, a brûlé 16.000 hectares et touché 15 communes.

"Il est toujours demandé aux populations des communes concernées de rester confinées à l'intérieur de leurs habitations, sauf ordre d'évacuation donné par les sapeurs-pompiers", a indiqué la préfecture.

Une personne est décédée tandis que les trois autres portées disparues ont été retrouvées par leurs proches, ajoute-t-elle.

Deux personnes civiles et 11 pompiers ont été blessés.

Le bilan matériel, lui, est de "36 habitations brûlées ou impactées et une quarantaine de véhicules calcinés", a ajouté la préfecture.

Plus de 2.000 sapeurs-pompiers et 500 véhicules sont déployés sur place aux côtés des effectifs de la gendarmerie et de l’armée. Les opérations aériennes de largages se poursuivent et devraient atteindre 600 dans la journée.

Les pompiers entendent "utiliser tous [les] moyens mis à profit pour essayer de fixer le feu dans la journée", a indiqué le colonel Christophe Magny, chef de corps des pompiers de l'Aude sur BFM TV et "avant une aggravation des conditions météorologiques, notamment la levée du vent".

"La nuit a été plus fraîche, le feu progresse moins vite mais cela reste l'incendie le plus important qu'a connu la France depuis 1949", a déclaré la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, sur franceinfo.

"C'est un incendie qui est une conséquence du dérèglement climatique, de la sécheresse dans cette région et de la situation climatique de notre pays", a-t-elle ajouté.

(Rédigé par Zhifan Liu et Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)