Intel: Trump demande la démission du DG en raison de ses liens avec la Chine
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 17:57

Illustration du logo d'Intel près d'une carte mère d'ordinateur

Illustration du logo d'Intel près d'une carte mère d'ordinateur

Le président américain Donald Trump a demandé jeudi la démission immédiate du nouveau directeur général d'Intel, Lip-Bu Tan, lui reprochant ses "grandes contradictions" en raison de ses liens avec des entreprises chinoises, suscitant des doutes quant à l'avenir du fabricant américain de microprocesseurs et entraînant une baisse de son titre en avant-Bourse.

Cette décision intervient un jour après que Reuters a rapporté que le sénateur républicain américain Tom Cotton a envoyé une lettre au président du conseil d'administration d'Intel, afin de lui poser des questions sur les liens de Lip-Bu Tan avec des entreprises chinoises et sur une récente affaire criminelle impliquant son ancienne entreprise, Cadence Design.

"Il n'y a pas d'autre solution à ce problème", a déclaré Donald Trump dans un message publié sur son réseau Truth Social.

A la Bourse de New York, l'action Intel chutait de plus de 4% avant la cloche à 19,68 dollars (16,89 euros).

En avril, Reuters a rapporté que Lip-Bu Tan a investi dans des centaines d'entreprises chinoises, dont certaines sont liées à l'armée chinoise, de lui-même ou par l'intermédiaire de fonds de capital-risque qu'il a fondés ou qu'il gère.

Le directeur général d'Intel a investi au moins 200 millions de dollars dans des centaines d'entreprises chinoises de fabrication de pointe et de puces électroniques entre mars 2012 et décembre 2024, selon Reuters.

Intel n'a pas répondu jeudi dans l'immédiat aux sollicitations.

Auparavant principal fabricant de puces électroniques, Intel est en pleine réorientation stratégique afin de redresser sa situation après avoir été devancé par son rival taïwanais TSMC. Intel est également pratiquement absent du marché en plein essor des puces IA, dominé par Nvidia.

Lip-Bu Tan, qui a pris ses fonctions de directeur général d'Intel en mars après le départ de son prédécesseur Pat Gelsinger fin 2024, s'est fixé pour objectif de réduire les effectifs à 75.000 personnes d'ici à la fin de l'année, soit une réduction d'environ 22%. Intel s'est également engagé à adopter une approche plus disciplinée en matière d'investissements industriels.

(Rédigé par Doina Chiacu et Brendan O'Brien ; version française Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)

