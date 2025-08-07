États-Unis: Trump va autoriser les actifs alternatifs dans les plans d'épargne-retraite des Américains

Le président américain Donald Trump

par Jeff Mason et Isla Binnie

Le président américain Donald Trump devrait signer jeudi un décret visant à autoriser le capital-investissement, l'immobilier, les crypto-monnaies et d'autres actifs alternatifs dans les plans d'épargne-retraite des Américains dits 401(k), a déclaré un responsable de la Maison blanche.

Le décret pourrait ouvrir la voie à une nouvelle et vaste source de financement aux gestionnaires d'actifs dits alternatifs, au-delà des actions, obligations et liquidités - au risque d'introduire une dose de risque trop importante dans l'épargne-retraite, selon les détracteurs du projet.

"Le décret ordonne à la Securities and Exchange Commission [le gendarme boursier américain, NDLR] de faciliter l'accès aux actifs alternatifs pour les plans d'épargne-retraite à cotisations définies en révisant les réglementations et les orientations applicables", a déclaré le responsable de la Maison blanche sous couvert d'anonymat.

Le décret demande au département du Travail de consulter le Trésor américain, la SEC et d'autres régulateurs fédéraux afin de déterminer si des changements réglementaires parallèles doivent être apportés dans ces agences, a précisé le responsable.

Une telle mesure constituerait une aubaine pour les grands gestionnaires d'actifs alternatifs tels que Blackstone, KKR et Apollo Global Management qui pourraient ainsi mettre la main sur un système d'épargne-retraite par capitalisation très largement utilisé aux États-Unis.

Le marché des fonds de retraite est estimé à 12.000 milliards de dollars.

Selon le calendrier publié par la Maison blanche, Donald Trump devrait signer ce décret à 12h00 heure locale (19h00 heure de Paris).

Dans les régimes d'épargne-retraite à cotisations définies, les salariés cotisent à leur propre compte d'épargne, généralement avec une contribution équivalente de leur employeur. Les fonds investis appartiennent à l'employé, mais contrairement à un régime de retraite à prestations définies, il n'y a pas de versement régulier garanti au moment du départ à la retraite.

La plupart des fonds de retraite aux Etats-Unis reposent actuellement sur des investissements en actions et obligations, plus liquides que des actifs alternatifs. Ces derniers sont aussi assortis d'obligations d'information moindres et de frais plus élevés mais promettent des rendements plus importants.

Le géant mondial de la gestion d'actifs BlackRock a prévu de lancer dès l'an prochain son propre fond d'épargne-retraite incluant du capital-investissement. Le directeur général du groupe, Larry Fink, a toutefois prévenu récemment du risque de litiges et de poursuites par des épargnants qui pourraient être démunis face à la complexité et le manque de transparence de ces nouvelles formes d'investissement.

(Reportage Jeff Mason et Isla Binnie, avec la contribution de Rishabh Jaiswal et Doina Chiacu ; version française Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)