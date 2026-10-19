Ayvens dérape après des commentaires d'un analyste

Ayvens perd 2,1% à 8,77 EUR sur fond de commentaires défavorables de Jefferies, qui, tout en maintenant sa recommandation "conserver" sur le titre du groupe de location longue durée et de gestion de flottes automobiles, abaisse son objectif de cours de 10%, à 9,7 EUR.

A la suite de la journée investisseurs et d'une présentation de Volkswagen Financial Services (VWFS) avec son directeur général, Anthony Bandmann, lors de l'événement organisé par Volkswagen au Mondial de l'automobile de Paris la semaine dernière, Jefferies abaisse ses prévisions de bénéfice net de 7% pour 2027 et de 8% pour 2028.

"La croissance du parc de véhicules est plus lente que prévu et la baisse de la valeur résiduelle des véhicules essence et diesel nous incite à la prudence concernant les ventes de véhicules d'occasion", indique le courtier, qui intègre également dans ses prévisions l'effet dilutif des services liés aux véhicules électriques à batterie sur la rentabilité.

Jefferies note cependant que l'action Ayvens se négocie avec une décote de 23% par rapport aux banques européennes, soit son niveau le plus élevé depuis environ un an et demi, et estime que sa récente sensibilité (bêta) aux fluctuations des valeurs bancaires françaises a probablement été excessive à court terme.