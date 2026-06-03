 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Axsome Therapeutics en hausse après le règlement d'un litige en matière de brevet concernant un médicament contre les troubles du sommeil
information fournie par Reuters 03/06/2026 à 13:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 juin - ** L'action d'Axsome Therapeutics AXSM.O progresse de 6,2% à 236 dollars en pré-ouverture

** La société indique avoir réglé tous les litiges en matière de brevets liés à son produit Sunosi

** Ces litiges résultaient de demandes d'autorisation de commercialisation d'une version générique de Sunosi aux États-Unis

** Sunosi est un médicament délivré sur ordonnance, approuvé pour améliorer l'état de veille chez les adultes souffrant d'une somnolence diurne excessive due à la narcolepsie ou à l'apnée obstructive du sommeil

** Dans le cadre du règlement de ces litiges, Axsome accordera à cinq sociétés le droit de commercialiser des versions génériques de Sunosi à compter du 1er septembre 2040, si l'exclusivité pédiatrique est accordée, ou à compter du 1er mars 2040, si aucune exclusivité pédiatrique n'est accordée, sous réserve de l'autorisation de la FDA - AXSM

** Aucun autre litige en matière de brevet concernant Sunosi n'est en cours, indique la société

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 21,6% depuis le début de l'année

Valeurs associées

AXSOME THERAPEUT
222,1600 USD NASDAQ -3,51%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
ABIVAX
72,2 +14,42%
CAC 40
8 188,59 -0,25%
SOITEC
162,5 +6,17%
Pétrole Brent
97,91 +2,05%
2CRSI
56,5 -3,34%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank