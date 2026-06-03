Axsome Therapeutics en hausse après le règlement d'un litige en matière de brevet concernant un médicament contre les troubles du sommeil

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3 juin - ** L'action d'Axsome Therapeutics AXSM.O progresse de 6,2% à 236 dollars en pré-ouverture

** La société indique avoir réglé tous les litiges en matière de brevets liés à son produit Sunosi

** Ces litiges résultaient de demandes d'autorisation de commercialisation d'une version générique de Sunosi aux États-Unis

** Sunosi est un médicament délivré sur ordonnance, approuvé pour améliorer l'état de veille chez les adultes souffrant d'une somnolence diurne excessive due à la narcolepsie ou à l'apnée obstructive du sommeil

** Dans le cadre du règlement de ces litiges, Axsome accordera à cinq sociétés le droit de commercialiser des versions génériques de Sunosi à compter du 1er septembre 2040, si l'exclusivité pédiatrique est accordée, ou à compter du 1er mars 2040, si aucune exclusivité pédiatrique n'est accordée, sous réserve de l'autorisation de la FDA - AXSM

** Aucun autre litige en matière de brevet concernant Sunosi n'est en cours, indique la société

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 21,6% depuis le début de l'année