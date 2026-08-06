Axon affiche une marge brute trimestrielle en baisse en raison d'une part croissante des services et du développement de nouveaux produits

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Axon Enterprise ( AXON.O ), fabricant des pistolets TASER, a annoncé mercredi une baisse de sa marge brute au deuxième trimestre, pénalisée par une part plus importante de services professionnels moins rentables et par des investissements visant à développer une nouvelle gamme de produits.

L'action de la société basée à Scottsdale, en Arizona a chuté de plus de 6 % dans les échanges après clôture à la suite de la publication de ces résultats.

Voici quelques détails:

* Axon fabrique des armes à impulsions TASER, des caméras corporelles, des drones et des systèmes de surveillance en temps réel destinés aux forces de l'ordre. Elle fournit des caméras corporelles à la police aux États-Unis.

* La marge brute ajustée du segment logiciels et services d’Axon a reculé de 3,8 points de pourcentage au deuxième trimestre par rapport à l’année précédente, s’établissant à 75,1%, pénalisée par son activité de services.

* Dans le cadre de son activité de servicesprofessionnels , la société assure le déploiement, la configuration et l’intégration continue des flux de travail.

* La marge brute du segment « logiciels seuls » a dépassé les 80%.

* La marge brute de la société a reculé de 40 points de base pour s’établir à 62,9%. L’impact sur la marge brute trimestrielle a été partiellement compensé par les solides performances du segment des appareils connectés.

* Axon a réalisé un bénéficepar action ajusté de1,88 dollar pour le trimestre clos le 30 juin, contre une estimation moyenne des analystes de1,85 dollar, selon les données compilées par LSEG.

* Son chiffre d’affaires trimestriel s’est élevé à904 millions de dollars, dépassant les estimations de877 millions de dollars.