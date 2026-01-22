Axogen glisse suite à la vente d'actions d'un fabricant d'instruments chirurgicaux pour 124 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 janvier -

** Les actions du fabricant de matériel chirurgical Axogen

AXGN.O ont baissé de 7,2 % à 30,62 $ avant la mise sur le marché, après la tarification de son offre secondaire de 124 millions de dollars, réalisée la nuit précédente.

** La société basée en Floride a annoncé mercredi soir () 4 millions d'actions à 31 $

** La taille de l'offre a été portée à 124 millions de dollars, contre 85 millions de dollars précédemment, (), avec une décote de 6,1 % par rapport à la dernière vente de l'action

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour le remboursement anticipé et la résiliation de la facilité de prêt à terme avec Oberland Capital, le fonds de roulement, les dépenses d'investissement et d'autres objectifs

** Wells Fargo et Mizuho, chefs de file

et teneurs de livre conjoints

** La société a 46,1 millions d'actions en circulation ** La FDA américaine a approuvé le mois dernier la greffe de réparation nerveuse de la société , ouvrant la voie à une exclusivité commerciale potentielle pouvant aller jusqu'à 12 ans

** Jusqu'à la clôture de mercredi, les actions d'AXGN ont augmenté de ~83% au cours des trois derniers mois

** Les 10 analystes qui couvrent le titre sont tous haussiers et leur estimation médiane est de 38 $, selon LSEG