Axogen glisse suite à la vente d'actions d'un fabricant d'instruments chirurgicaux pour 124 millions de dollars

22 janvier -
** Les actions du fabricant de matériel chirurgical Axogen
AXGN.O ont baissé de 7,2 % à 30,62 $ avant la mise sur le marché, après la tarification de son offre secondaire de 124 millions de dollars, réalisée la nuit précédente.
** La société basée en Floride a annoncé mercredi soir () 4 millions d'actions à 31 $
** La taille de l'offre a été portée à 124 millions de dollars, contre 85 millions de dollars précédemment, (), avec une décote de 6,1 % par rapport à la dernière vente de l'action
** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour le remboursement anticipé et la résiliation de la facilité de prêt à terme avec Oberland Capital, le fonds de roulement, les dépenses d'investissement et d'autres objectifs
** Wells Fargo et Mizuho, chefs de file
et teneurs de livre conjoints
** La société a 46,1 millions d'actions en circulation ** La FDA américaine a approuvé le mois dernier la greffe de réparation nerveuse de la société , ouvrant la voie à une exclusivité commerciale potentielle pouvant aller jusqu'à 12 ans
** Jusqu'à la clôture de mercredi, les actions d'AXGN ont augmenté de ~83% au cours des trois derniers mois
** Les 10 analystes qui couvrent le titre sont tous haussiers et leur estimation médiane est de 38 $, selon LSEG
