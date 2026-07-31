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AXA-Le ROPA dépasse les attentes au S1, objectif 2026 confirmé
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 07:01
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AXA AXAF.PA a fait état vendredi d'un bénéfice semestriel supérieur aux attentes, avec un résultat opérationnel par action ressorti à 2,19 euros, en hausse de 8% sur un an grâce à l'augmentation des revenus sous-jacents et aux rachats d'actions.

Les analystes tablaient sur un résultat opérationnel par action (ROPA) de 2,17 euros, selon un consensus établi par l'assureur français.

Les primes brutes émises et autres revenus d'AXA sont ressortis à 66,3 milliards d'euros pour les six premiers mois de l'année, en hausse de 5%, porté par une croissance de 8% dans l'assurance vie et santé.

La croissance de l'assurance dommage s'est élevée à 3% à 33,1 milliards d'euros, portée par une dynamique favorable des tarifs et par une augmentation des volumes dans les branches particuliers et entreprises, mais elle a été légèrement contrebalancée par AXA XL, qui a affiché une croissance négative de -1% sur un an.

Alors que la menace des feux de forêt continue de planer à la fin du mois de juillet, le directeur financier Alban de Mailly Nesle a déclaré lors d’une conférence téléphonique avec les journalistes qu’il était trop tôt pour évaluer leur impact financier.

Il a par ailleurs ajouté qu'à ce jour, l'impact de la guerre au Moyen-Orient avait coûté 100 millions d'euros à AXA.

Le groupe a par ailleurs confirmé viser une croissance du résultat opérationnel par action dans le haut de sa fourchette cible de 6% à 8% pour 2026.

(Rédigé par Augustin Turpin, avec Jemima Denham, édité par Benoit Van Overstraeten)

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