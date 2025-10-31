AXA-L'environnement tarifaire et les affaires nouvelles pèsent sur l'action

L'action AXA AXAF.PA recule vendredi après la publication jeudi des résultats financiers à fin septembre de l'assureur français, les chiffres supérieurs aux attentes ayant été obscurcis par le ralentissement de l'activité et le repli de la valeur des affaires nouvelles.

A Paris, vers 09h35 GMT, le titre abandonne 2,3% à 38,44 euros.

Le troisième groupe d'assurance européen par sa capitalisation boursière a enregistré des primes brutes émises et autres revenus de 89,42 milliards d'euros sur janvier-septembre, alors les analystes tablaient sur près de 89,00 milliards dans un consensus d'entreprise.

Le ratio de solvabilité II est ressorti à 222%, contre un consensus à 220%, en hausse de deux points par rapport à fin juin.

Cependant, les analystes de Jefferies pointent dans une note un environnement tarifaire plus difficile pour AXA, notamment en Espagne, en Grande-Bretagne, en Irlande.

"Bien que les prix continuent d'augmenter, leur rythme a considérablement ralenti d'un trimestre à l'autre, en particulier sur les marchés moins importants", déclarent-t-ils.

Les analystes de JPMorgan soulignent quant à eux le recul de 1% de la valeur des affaires nouvelles, à 1,7 milliard d'euros, impactée selon AXA par les mesures de souscription en France dans les activités multinationales et l’impact des changements d’hypothèses actuarielles au second semestre 2024 au Japon.

Ce résultat "décevant" pour la valeur des affaires nouvelles est inférieur de 10% au consensus de JPMorgan, déclare le courtier.

"AXA reste bien capitalisée, mais les tendances en matière de bénéfices et de tarification des nouvelles affaires pourraient exercer une légère pression sur le titre", ajoutent les analystes de JPMorgan.

Outre la tendance à la baisse des prix, un trader signale que les primes brutes émises dans le secteur des assurances dommages s'élèvent à 46,2 milliards d'euros, soit 1% de moins que le consensus.

