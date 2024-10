Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AXA: confiant sur la croissance du résultat opérationnel information fournie par Cercle Finance • 30/10/2024 à 18:11









(CercleFinance.com) - Le total des primes brutes émises et des autres revenus est en hausse de 7% à 84,0 milliards d'euros sur 9 mois, porté par l'assurance dommages (+7% à 44,5 milliards d'euros), soutenue par la croissance en assurance des entreprises (+7%), en assurance des particuliers (+6%) et chez AXA XL Réassurance (+10%).



En assurance vie et santé, les primes sont en hausse de 7% à 38,2 milliards d'euros sur 9 mois, dont une progression de 7% en assurance vie, reflétant une hausse des primes en unités de compte (+14%).



Le chiffre d'affaires en gestion d'actifs est en hausse de 6%, en raison d'une hausse des commissions de gestion reflétant la hause des actifs moyens sous gestion.



Le ratio de Solvabilité II s'établit à 221% au 30 septembre 2024, en baisse de 6 points par rapport au 30 juin 2024.



'Le groupe s'attend à maintenir sa bonne performance opérationnelle et est confiant quant à sa capacité à atteindre une croissance du résultat opérationnel par action en 2024 en ligne avec l'objectif annoncé dans le plan stratégique, soit 6% à 8% par an en moyenne entre 2023 et 2026E' indique la direction.





Valeurs associées AXA 34,84 EUR Euronext Paris -0,85%