AWS investit 1 milliard de dollars pour accélérer le déploiement de l'IA chez ses clients

AWS crée une nouvelle unité de "Forward Deployed Engineering" (FDE) dotée d'un investissement de 1 milliard de dollars afin d'accompagner directement les entreprises dans la conception et le déploiement de systèmes d'intelligence artificielle. Cette initiative marque une étape stratégique pour le leader mondial du cloud, qui entend accélérer l'adoption de l'IA en intégrant des équipes d'ingénieurs au sein même des organisations clientes, sur un modèle popularisé par Palantir et désormais adopté par plusieurs acteurs majeurs du secteur.

La nouvelle entité réunira des milliers d'ingénieurs FDE, organisés en équipes de cinq à six personnes, qui travailleront aux côtés des responsables métiers, des équipes techniques et des spécialistes de la sécurité des clients. AWS indique que ces ingénieurs s'appuieront également sur des agents d'IA autonomes afin de livrer rapidement des solutions opérationnelles et de transmettre les compétences nécessaires pour permettre aux entreprises de gagner en autonomie.

Cette annonce intervient alors qu'OpenAI et Anthropic ont récemment lancé des structures similaires avec des partenaires financiers afin d'accélérer le déploiement de leurs technologies. AWS, qui a investi plusieurs milliards de dollars dans ces deux entreprises tout en développant ses propres ambitions dans l'IA, précise qu'il prévoit de collaborer avec leurs équipes FDE. Des organisations comme la NBA, la NFL, Ricoh et l'Allen Institute utilisent déjà ce dispositif, qui vise en priorité les secteurs fortement réglementés et confrontés à des environnements de données complexes.