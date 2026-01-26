AWS et Nationwide renforcent leur partenariat technologique pour transformer l'expérience client
information fournie par Zonebourse 26/01/2026 à 16:29
Amazon Web Services annonce la conclusion d'un nouvel accord avec Nationwide Building Society visant à accélérer l'innovation et à améliorer l'expérience de ses plus de 17 millions de clients. Le partenariat doit permettre à Nationwide de proposer des services plus personnalisés et plus rapides, tout en s'appuyant sur une base technologique commune capable d'évoluer avec les besoins futurs du groupe.
Parmi les solutions déployées figure Amazon Connect, un service de centre de contact dans le cloud intégrant des outils d'intelligence artificielle (IA), utilisé pour les opérations en agence et à distance. Ce service alimente notamment Call Checker, une solution lancée récemment pour aider les clients à vérifier l'identité de leurs interlocuteurs et lutter contre les arnaques à l'usurpation, qui représentaient 17% des fraudes signalées en 2024 et 2025.
Nationwide prévoit également d'investir dans la formation de ses collaborateurs via les programmes AWS, couvrant le cloud et l'IA.
Suresh Viswanathan, directeur des opérations du groupe Nationwide, souligne que ce choix technologique soutient l'amélioration de l'expérience client tout en maintenant un haut niveau de sécurité.
Selon AWS, la modernisation des charges de travail permettra à Nationwide de renforcer sa résilience opérationnelle et d'accélérer le déploiement de nouveaux services dans un cadre conforme aux exigences réglementaires du secteur financier.
Le titre Amazon progresse actuellement de 0,1% à New York.
Valeurs associées
|239,4150 USD
|NASDAQ
|+0,11%
