Aviva en recul malgré de la confiance dans ses objectifs
information fournie par Zonebourse 13/11/2025 à 14:47
Revendiquant une 'performance exceptionnelle', le groupe britannique anticipe un profit opérationnel de l'ordre de 2,2 milliards de livres sterling en 2025, alors qu'il visait précédemment les 2 MdsGBP pour l'année prochaine.
Aviva fait part d'ambitions relevées avec de nouveaux objectifs à 3 ans, anticipant ainsi une croissance de son BPA opérationnel de 11% par an sur la période 2025-28, ainsi qu'un RoE IFRS passant d'environ 17% en 2025 à plus de 20% en 2028.
Concernant ses synergies de coûts avec Direct Line, Aviva a achevé avec 3 mois d'avance son programme initial de réductions de coûts de 100 MGBP, et remonte son ambition de synergies de coûts à environ 225 MGBP à horizon 2028.
Valeurs associées
|654,200 GBX
|LSE
|-5,54%
A lire aussi
-
La Bourse de New York a ouvert en légère baisse jeudi, le soulagement avec la fin du "shutdown" aux Etats-Unis laissant place désormais à une certaine prudence avant la publication des premiers indicateurs officiels outre-Atlantique. Dans les premiers échanges, ... Lire la suite
-
Disney a publié jeudi un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux prévisions des analystes, marqué par des performances en demi-teinte des films du groupe et la confirmation de l'essoufflement de la télévision traditionnelle. Les investisseurs ont immédiatement ... Lire la suite
-
Des chauffeurs remplacés par des voitures autonomes chez Uber ou Lyft ? Les deux plateformes de VTC travaillent à l'intégration progressive de la conduite autonome, en multipliant les partenariats, mais avancent prudemment face à des consommateurs attachés à la ... Lire la suite
-
Une étape majeure contre le déferlement en Europe de produits chinois à bas prix: les ministres des Finances ont approuvé jeudi la suppression de l'exonération de droits de douane sur les petits colis importés dans l'Union européenne, qui pourrait entrer en vigueur ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer