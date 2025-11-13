 Aller au contenu principal
Aviva en recul malgré de la confiance dans ses objectifs
information fournie par Zonebourse 13/11/2025 à 14:47

Aviva recule de plus de 4% à Londres, malgré l'annonce par la compagnie d'assurance, à l'occasion de son point d'activité trimestriel, qu'elle s'estime 'en bonne voie d'atteindre ses objectifs pour 2026 avec un an d'avance'.

Revendiquant une 'performance exceptionnelle', le groupe britannique anticipe un profit opérationnel de l'ordre de 2,2 milliards de livres sterling en 2025, alors qu'il visait précédemment les 2 MdsGBP pour l'année prochaine.

Aviva fait part d'ambitions relevées avec de nouveaux objectifs à 3 ans, anticipant ainsi une croissance de son BPA opérationnel de 11% par an sur la période 2025-28, ainsi qu'un RoE IFRS passant d'environ 17% en 2025 à plus de 20% en 2028.

Concernant ses synergies de coûts avec Direct Line, Aviva a achevé avec 3 mois d'avance son programme initial de réductions de coûts de 100 MGBP, et remonte son ambition de synergies de coûts à environ 225 MGBP à horizon 2028.

