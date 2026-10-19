Aviva en léger recul, KBW reste à "sous-performance"

Aviva cède 0,6% à 709 GBX à Londres, sur fond de commentaires défavorables de KBW (Keefe, Bruyette & Woods), qui réaffirme sa recommandation "sous-performance" sur le titre de l'assureur britannique, avec un objectif de cours de 710 GBX.

Le bureau d'études a abaissé sa prévision de résultat pour la division gestion de patrimoine d'Aviva à l'horizon 2032, de 650 à 510 MGBP, afin de mieux l'aligner sur les objectifs réaffirmés par le groupe. Cette révision entraîne une réduction de 2% de sa prévision de BPA pour 2029.

Si cet ajustement reflète la volonté persistante d'Aviva d'investir dans la technologie, l'expérience client et le marketing, KBW estime avoir sous-estimé les pressions sur les marges de commissions dans l'activité Workplace, ainsi que les éventuelles difficultés de performance rencontrées par Succession Wealth.

"Nous jugeons convaincants les arguments avancés par Aviva concernant sa capacité à s'imposer sur le marché de la gestion de patrimoine, grâce à sa taille et à la diversification de ses activités. Ces atouts devraient également favoriser, à terme, le développement des ventes croisées entre ses différentes activités", reconnait l'analyste.

Le bureau d'études maintient néanmoins sa recommandation "sous-performance" sur le titre, car il considère que les bénéfices financiers attendus de cette stratégie sont déjà intégrés dans les prévisions de résultats du consensus.

"Nous estimons que le titre présente un risque de baisse particulièrement important en cas de contretemps, Aviva disposant d'une marge de manoeuvre financière plus limitée que celle de ses cinq grands concurrents britanniques", prévient-il en outre.

Berenberg reste à l'achat

Plus positif, Berenberg réaffirme sa recommandation "achat" et son objectif de cours de 820 GBX, voyant l'activité de gestion de patrimoine d'Aviva "devenir progressivement un moteur supplémentaire important de croissance des bénéfices du groupe".

Si cette activité ne représente actuellement que 7,7% du résultat des activités principales d'Aviva, le courtier allemand prévoit que sa contribution augmentera d'environ un point de pourcentage par an à moyen terme.

"Nous estimons également que la gestion de patrimoine constituera un pilier essentiel de la future stratégie de ventes croisées d'Aviva, en permettant au groupe de proposer davantage de produits et de services à ses clients existants", poursuit-il.