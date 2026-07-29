Avis recule après la publication de résultats décevants au deuxième trimestre, dans un contexte d'évolution des tendances en matière de réservations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 juillet - ** Les actions de la société de location de voitures Avis Budget ( CAR.O ) ont chuté de 11,3% mercredi, à 147,52 dollars, après la publication de résultats inférieurs aux attentes de Wall Street ** La société, dont le siège se trouve à Parsippany, dans le New Jersey, a annoncé mardi soir un bénéfice au deuxième trimestre de 98 cents par action, bien en deçà de l’estimation moyenne non-GAAP des analystes, qui s’élevait à 2,08 dollars par action, selon les données de LSEG

** Le chiffre d'affaires trimestriel a reculé à 3 milliards de dollars, contre 3,04 milliards il y a un an; les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires de 3,1 milliards de dollars

** Le directeur général Brian Choi a déclaré que la société avait agi rapidement pour redimensionner sa flotte afin de préserver son taux d’utilisation et sa rentabilité, face à l’évolution des tendances de réservation au cours du trimestre

** “Nous continuons à nous concentrer sur une exécution rigoureuse, l’amélioration de l’expérience client et la mise en place d’un modèle économique capable de performer dans différents contextes de demande”, a déclaré Brian Choi

** Malgré cette baisse, l’action CAR affiche une hausse de 15% depuis le début de l’année, surpassant la progression de 6% du Nasdaq .IXIC ** Le titre a atteint un plus haut historique intrajournalier de 847,70 dollars le 22 avril, emporté par une nouvelle frénésie autour des “actions meme”, dont la hausse a été attribuée à un “short squeeze”

** Huit analystes recommandent de “conserver” le titre, un autre de “vendre”; le cours cible médian est de 148 dollars