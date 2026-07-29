 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Avis recule après la publication de résultats décevants au deuxième trimestre, dans un contexte d'évolution des tendances en matière de réservations
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 17:00
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 juillet - ** Les actions de la société de location de voitures Avis Budget ( CAR.O ) ont chuté de 11,3% mercredi, à 147,52 dollars, après la publication de résultats inférieurs aux attentes de Wall Street ** La société, dont le siège se trouve à Parsippany, dans le New Jersey, a annoncé mardi soir un bénéfice au deuxième trimestre de 98 cents par action, bien en deçà de l’estimation moyenne non-GAAP des analystes, qui s’élevait à 2,08 dollars par action, selon les données de LSEG

** Le chiffre d'affaires trimestriel a reculé à 3 milliards de dollars, contre 3,04 milliards il y a un an; les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires de 3,1 milliards de dollars

** Le directeur général Brian Choi a déclaré que la société avait agi rapidement pour redimensionner sa flotte afin de préserver son taux d’utilisation et sa rentabilité, face à l’évolution des tendances de réservation au cours du trimestre

** “Nous continuons à nous concentrer sur une exécution rigoureuse, l’amélioration de l’expérience client et la mise en place d’un modèle économique capable de performer dans différents contextes de demande”, a déclaré Brian Choi

** Malgré cette baisse, l’action CAR affiche une hausse de 15% depuis le début de l’année, surpassant la progression de 6% du Nasdaq .IXIC ** Le titre a atteint un plus haut historique intrajournalier de 847,70 dollars le 22 avril, emporté par une nouvelle frénésie autour des “actions meme”, dont la hausse a été attribuée à un “short squeeze”

** Huit analystes recommandent de “conserver” le titre, un autre de “vendre”; le cours cible médian est de 148 dollars

Valeurs associées

AVIS BUDGET GROU
150,6600 USD NASDAQ -9,42%
DJ TRANSPORT
21 384,64 Pts Index Ex -2,30%
HERTZ GLOBAL
1,6650 USD NASDAQ -5,67%
NASDAQ Composite
24 566,76 Pts Index Ex -1,25%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 29/07/2026 à 17:00:52.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
90,75 +6,70%
CAC 40
8 408,27 -0,60%
HERMES INTL
1 508,5 -11,03%
2CRSI
23,86 -7,23%
FDJ UNITED
23 +0,61%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank