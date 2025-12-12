Avis positif pour une dose plus élevée de Wegovy (Novo Nordisk)
information fournie par Zonebourse 12/12/2025 à 15:40
Dans le programme STEP UP, les personnes obèses qui ne sont pas diabétiques prenant Wegovy 7,2 mg ont perdu en moyenne 20,7% de poids corporel à 72 semaines, et un participant sur trois a réussi à perdre 25% ou plus.
Novo Nordisk ajoute que le profil de sécurité et de tolérabilité s'est montré cohérent avec la dose approuvée de 2,4 mg de sémaglutide, et que 84% du poids perdu avec Wegovy provenait de la perte de masse grasse.
"Cette dose plus élevée offre une nouvelle option pour une perte de poids substantielle tout en préservant la fonction musculaire et en conservant les bienfaits connus pour la santé cardiovasculaire de Wegovy", commente le groupe de santé danois.
A lire aussi
-
L'ex-président irakien Barham Saleh, une personnalité kurde, a été nommé à la tête du HCR, l'agence de l'ONU pour les réfugiés, a indiqué vendredi à l'AFP une source onusienne souhaitant garder l'anonymat. Il va succéder en janvier à l'Italien Filippo Grandi, qui ... Lire la suite
-
Dans un rugissement de moteur assourdissant, des véhicules tout-terrain partent à l'assaut des dunes ocres du désert de Kandahar, dans le sud de l'Afghanistan. Ce bastion historique des talibans accueille chaque week-end un rassemblement de 4x4 attirant une foule ... Lire la suite
-
L'Allemagne accuse la Russie d'une cyberattaque contre la sécurité aérienne et d'ingérence électorale
L’Allemagne a attribué vendredi à la Russie une "attaque informatique" visant son système de contrôle du trafic aérien ainsi qu'une "campagne" de déstabilisation durant les dernières législatives allemandes, et convoqué l'ambassadeur russe à Berlin pour ces accusations. ... Lire la suite
-
Des véhicules tout-terrain partent à l'assaut des dunes ocres du désert de Kandahar, dans le sud de l'Afghanistan. Ce bastion historique des talibans accueille chaque week-end un rassemblement de 4x4 attirant une foule de passionnés.
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer