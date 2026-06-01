Avis d'analystes France : UBS dégrade Biomérieux, Soitec (encore) entouré

Pendant que les objectifs remontent sur Soitec, UBS change d'avis sur Biomérieux et Goldman Sachs passe en revue les foncières.
Biomérieux : UBS passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 138 à 80 EUR.
Covivio : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 55,50 EUR à 60,80 EUR.
Gecina : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 97,40 à 103,70 EUR.
Icade : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 16,30 EUR à 18,60 EUR.
Klépierre : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 41,90 à 43,90 EUR.
Saint-Gobain : DZ Bank maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 95 EUR à 90 EUR.
Soitec : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 150 EUR à 200 EUR. HSBC reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 31 à 173 EUR.
Unibail-Rodamco-Westfield : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 130 EUR à 139 EUR.
Worldline : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 4 EUR à 0,40 EUR.
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