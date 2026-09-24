Avis d'analystes France : Trigano, Covivio et du luxe au programme

Bernstein devient plus positif sur Covivio, tandis qu'Oddo BHF relève ses objectifs sur Dassault Systèmes et Planisware. BNP Paribas sabre ses cibles sur Hermès et LVMH, pendant que trois analystes abaissent simultanément leurs objectifs sur Trigano, mais restent acheteurs.

Covivio : Bernstein relève de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours réduit de 64 EUR à 61 EUR.

Dassault Systèmes : Oddo BHF maintient sa recommandation de neutralité avec un objectif de cours relevé de 22 à 23,50 EUR.

Hermès International : BNP Paribas maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 2 050 à 1 760 EUR.

Legrand : Jefferies maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 167 à 168 EUR.

LVMH : BNP Paribas maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 525 à 470 EUR.

Planisware : Oddo BHF maintient sa recommandation de neutralité avec un objectif de cours relevé de 24 à 25 EUR.

Société Générale : Keefe Bruyette & Woods maintient sa recommandation de sousperformance avec un objectif de cours réduit de 81 à 80 EUR.

Trigano : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 191 à 174 EUR. Portzamparc maintient sa recommandation d'achat fort avec un objectif de cours réduit de 180 à 173 EUR. UBS maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 187 à 179 EUR.