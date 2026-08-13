Avis d'analystes France : tir groupé sur Schneider, Nexans et Rexel

Bernstein revalorise plusieurs acteurs des équipements énergétiques européens, en particulier les français Schneider, Nexans et Rexel. Objectifs relevés aussi sur Soitec et Planisware.

FDJ United : Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 25,60 à 25 EUR.

Nexans : Bernstein maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 130 à 150 EUR.

Planisware : Citi maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 20 à 26 EUR.

Rexel : Bernstein maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 42 à 44 EUR.

Schneider Electric : Bernstein maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 330 à 350 EUR.

Soitec : Citi maintient sa recommandation de sousperformance avec un objectif de cours relevé de 110 à 120 EUR.

Vallourec : BNP Paribas maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 31 à 27,95 EUR.