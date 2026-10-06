Avis d'analystes France : Schneider n'est plus prophète en son pays

Les analystes se montrent plus prudents sur Schneider Electric après l'opération PTC. Les objectifs reculent sur EssilorLuxottica, Hermès et LVMH, mais progressent sur Lectra, Medincell et Rexel.
EssilorLuxottica : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 220 à 186 EUR.
Hermès : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 1 550 à 1 460 EUR.
Lectra : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 27,50 à 29 EUR.
Legrand : AlphaValue/Baader Europe relève sa recommandation d'alléger à accumuler avec un objectif de cours relevé de 147 à 173 EUR.
LVMH : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 490 à 440 EUR.
Medincell : Stifel reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 33 à 36,50 EUR.
Planisware : BNP Paribas reste à sous-performance avec un objectif de cours relevé de 14 à 15 EUR.
Rexel : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 41 à 42 EUR.
Saint-Gobain : UBS reste à vendre avec un objectif de cours réduit de 70 à 65 EUR.
Schneider Electric : JP Morgan dégrade de surpondérer à neutre et réduit son objectif de cours de 345 à 310 EUR. Vertical Research Partners reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 300 à 265 EUR.
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