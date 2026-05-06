Avis d'analystes France : Oddo bâtit sur Bouygues, les foncières sur le devant de la scène
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 08:46
Amundi : Autonomous Research reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 74 à 77 EUR.
Bonduelle : TP ICAP reste à la vente avec un objectif de cours réduit de 8,60 à 7,10 EUR.
Bouygues : Oddo BHF passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 50 à 61 EUR.
Bureau Veritas : JP Morgan reste à une recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 30 à 29 EUR.
Gecina : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 95 à 92 EUR.
JCDecaux : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 21 EUR à 20,70 EUR.
Nexans : BNP Paribas reprend le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 185 EUR.
Saint-Gobain : Citi maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 120 EUR à 105 EUR.
Technip Energies : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 43 à 45 EUR.
Unibail-Rodamco-Westfield : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 123 à 127 EUR.
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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 06/05/2026 à 08:46:00.
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