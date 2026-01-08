Avis d'analystes France : nouvelles recos à l'achat sur BNP et TotalEnergies, Ipsen et Saint-Gobain dégradées
information fournie par Zonebourse 08/01/2026 à 08:37
Abivax : BTIG maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 120 à 150 USD.
Air Liquide : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 199 à 190 EUR.
Argan : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 82 EUR à 80 EUR.
BNP Paribas : UBS passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 77,40 EUR à 103 EUR.
Covivio : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 65 à 58 EUR.
Dassault Aviation : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 310 à 330 EUR. Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 305 à 330 EUR.
Engie : UBS reste à acheter avec un objectif de cours relevé de 21 à 26 EUR.
Forvia (Ex-Faurecia) : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 10,10 à 12 EUR.
Gecina : Jefferies reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 120 à 110 EUR.
Hermès International : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 2264 à 2200 EUR.
Ipsen : UBS passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 150 à 125 EUR.
OPMobility : Morgan Stanley reste à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 11,10 à 13,50 EUR.
Renault : Oxcap Analytics démarre le suivi à souspondérer avec un objectif de cours de 34 EUR.
Rexel : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 28 à 32 EUR.
Saint-Gobain : UBS passe de neutre à vendre avec un objectif de cours réduit de 92 à 78 EUR.
Stellantis : Oxcap Analytics démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 12 EUR.
TotalEnergies : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 58 à 66 EUR. UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 62 EUR à 61 EUR.
Unibail-Rodamco-Westfield : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 100 EUR à 110 EUR.
Valeo : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 12,20 à 13,50 EUR.
