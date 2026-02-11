Avis d'analystes France : nouveau soutien pour Bouygues, objectifs relevés sur Soitec et Crédit Agricole
information fournie par Zonebourse 11/02/2026 à 08:37
Bouygues : BNP Paribas démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 55 EUR.
Crédit Agricole : RBC Capital maintient sa recommandation de performance de marché et relève l'objectif de cours de 19 à 20 EUR.
Gecina : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'accumuler et réduit l'objectif de cours de 95,30 à 94,60 EUR.
Kering : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 300 à 295 EUR. Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 315 à 330 EUR. TD Cowen reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 310 à 330 EUR.
Sartorius Stedim Biotech : HSBC maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 255 à 233 EUR.
Soitec : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 26 à 30 EUR.
STMicroelectronics : BNP Paribas maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 26 EUR à 30 EUR. Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 32 à 34 EUR.
Wendel : Oddo BHF passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 110 à 100 EUR.
