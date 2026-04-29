Avis d'analystes France : les objectifs remontent sur Bouygues, Nexans et Spie
information fournie par Zonebourse 29/04/2026 à 08:35
Air Liquide : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 207 à 210 EUR.
Airbus : RBC Capital reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 225 à 200 EUR.
Alten : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 83,60 EUR à 82,90 EUR.
Aéroports De Paris : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 126 à 121 EUR.
Bouygues : New Street Research maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 56 EUR à 61 EUR.
Compagnie Des Alpes : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 30,60 à 30,20 EUR.
FDJ United : JP Morgan maintient sa recommandation souspondérer et réduit l'objectif de cours de 22 EUR à 20 EUR.
Hermès International : CICC maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 2100 à 1900 EUR.
Nexans : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 132 à 140 EUR.
Spie : JP Morgan maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 48 à 56 EUR.
Valeurs associées
|49,3900 EUR
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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 29/04/2026 à 08:35:00.
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