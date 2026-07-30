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Avis d'analystes France : les objectifs bougent sur Airbus, Hermès et Danone
information fournie par Zonebourse 30/07/2026 à 09:03
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Le rythme des publications dicte la densité des ajustements chez les brokers cette semaine.

Airbus : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'alléger avec un objectif de cours relevé de 208 à 212 EUR. RBC Capital Markets maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 225 à 250 EUR. Vertical Research Partners maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 223 à 243 EUR.

Alten : IDMidcaps maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 110 à 113 EUR.

Aéroports de Paris : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'accumuler avec un objectif de cours réduit de 134 à 128 EUR.

Danone : Goldman Sachs maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 75 à 76 EUR. Morgan Stanley maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 80 à 83 EUR.

Elis : UBS maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 29 à 29,40 EUR.

EssilorLuxottica : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours réduit de 300 à 265 EUR.

FDJ United : Deutsche Bank maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 27,50 à 26,60 EUR.

GTT : Goldman Sachs maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 192 à 200 EUR.

Hermès International : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 2 315 à 2340 EUR. Grupo Santander maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 2 300 à 2000 EUR. Mediobanca maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 2 200 à 2100 EUR.

Infotel : Portzamparc maintient sa recommandation d'achat fort avec un objectif de cours relevé de 52,20 à 53,50 EUR.

Ipsos : Bernstein maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 73 à 63 EUR.

LVMH : CICC maintient une recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 550 à 450 EUR.

Rémy Cointreau : Bernstein maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 55 à 54 EUR.

Sopra Steria : BNP Paribas maintient sa recommandation de neutralité avec un objectif de cours relevé de 132 à 200 EUR.

Verallia : Bernstein maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 20 à 19 EUR.

Wavestone : Marex dégrade de surperformance à conserver avec un objectif de cours réduit de 65 à 40 EUR.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 30/07/2026 à 09:03:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

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