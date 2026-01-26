Avis d'analystes France : Jefferies repasse à l'achat sur Hermès, UBS punit Icade
information fournie par Zonebourse 26/01/2026 à 08:48
BNP Paribas : Grupo Santander maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 94,12 EUR à 101,34 EUR.
Danone : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 84 EUR à 79 EUR.
Eiffage : JP Morgan maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 137 à 138 EUR.
Euronext : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 154 EUR à 150 EUR.
Hermès International : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 2250 à 2400 EUR.
Icade : UBS passe d'acheter à vendre avec un objectif de cours réduit de 37 à 19 EUR.
Ipsen : BNP Paribas maintient sa recommandation de sousperformance et relève l'objectif de cours de 105 à 115 EUR.
Kering : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 310 à 290 EUR.
LVMH : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 530 à 610 EUR.
STMicroelectronics : Aletheia Capital Limited reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 22 à 24,70 EUR.
TotalEnergies : Wolfe Research reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 83 à 86 USD.
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 26/01/2026 à 08:48:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
L'or a dépassé lundi pour la première fois la barre des 5.000 dollars, jouant son rôle de valeur refuge face aux incertitudes suscitées par la présidence de Donald Trump aux Etats-Unis, tandis que les marchés boursiers restent prudents avant une semaine riche en ... Lire la suite
-
Le maire d' Orange (Vaucluse), Yann Bompard, a été condamné lundi à cinq ans d'inéligibilité avec exécution provisoire et 18 mois de prison avec sursis pour avoir occupé un emploi fictif de collaborateur parlementaire. Le tribunal correctionnel de Marseille a également ... Lire la suite
-
Raphaël Glucksmann a confirmé lundi qu'il ne participerait pas à la primaire lancée samedi par une partie de la gauche et a proposé à la place "à ses partenaires socialistes de travailler à une plateforme commune" pour 2027. "Je n'y serai pas (à la primaire), je ... Lire la suite
-
Le bilan d'un glissement de terrain survenu samedi près de Bandung, sur la grande île de Java, est monté à 17 morts lundi et pourrait encore s'alourdir alors que plus de 70 personnes sont toujours portées disparues. Des dizaines de personnes sans nouvelles de leurs ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer