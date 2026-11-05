Avis d'analystes France : JCDecaux séduit, Michelin moins

Le principal changement du jour est l'abaissement de la recommandation de Barclays sur Michelin.
Amundi : Morgan Stanley reste à pondération en ligne avec l'objectif de cours relevé de 98,60 à 99,30 EUR.
JCDecaux : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'accumuler avec un objectif de cours relevé de 27,70 à 29,40 EUR. Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 27 à 31,50 EUR.
Michelin : Barclays dégrade sa recommandation de pondération de marché à sous-pondération avec un objectif de cours réduit de 34 à 30 EUR.
SCOR : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 36 à 37 EUR.
Viridien : Goldman Sachs maintient sa recommandation à l'achat avec un objectif de cours relevé de 113 à 126 EUR.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer