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Avis d'analystes France : GTT, bioMérieux, Kering et Sodexo au centre du jeu
information fournie par Zonebourse 28/10/2026 à 08:35

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Deutsche Bank relève sa recommandation à l'achat sur bioMérieux, tout comme Goldman Sachs sur GTT. Citi réduit sensiblement ses objectifs de cours sur Kering et Safran.

bioMérieux : Deutsche Bank relève sa recommandation de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 75 EUR à 103 EUR.

Edenred : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 35 à 34,50 EUR.

FDJ United : JP Morgan reste à sous-pondérer avec un objectif de cours réduit de 19 à 18 EUR.

GTT : Goldman Sachs relève sa recommandation de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 200 à 210 EUR.

Ipsos : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 72 à 70 EUR.

Kering : Citi reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 243 à 201 EUR.

Orange : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 14,50 à 15 EUR.

Safran : Citi reste neutre avec un objectif de cours réduit de 345 à 310 EUR.

Saint-Gobain : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 85 à 76 EUR. JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 95 à 93 EUR. RBC Capital Markets maintient sa recommandation de performance sectorielle et relève l'objectif de cours de 80 à 82 EUR.

Sodexo : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 54 à 60 EUR.

Valneva : Goldman Sachs reste à la vente avec un objectif de cours relevé de 2,15 à 2,20 EUR. Goldman Sachs reste à la vente avec un objectif de cours relevé de 5 à 5,10 USD.

Verallia : Oddo BHF reste neutre avec un objectif de cours réduit de 21 à 20 EUR.

Worldline : BNP Paribas reste neutre avec un objectif de cours relevé de 11 à 11,70 EUR. JP Morgan reste neutre avec un objectif de cours réduit de 13,70 à 13,10 EUR.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 28/10/2026 à 08:35:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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