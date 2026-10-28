Avis d'analystes France : GTT, bioMérieux, Kering et Sodexo au centre du jeu

Deutsche Bank relève sa recommandation à l'achat sur bioMérieux, tout comme Goldman Sachs sur GTT. Citi réduit sensiblement ses objectifs de cours sur Kering et Safran.

bioMérieux : Deutsche Bank relève sa recommandation de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 75 EUR à 103 EUR.

Edenred : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 35 à 34,50 EUR.

FDJ United : JP Morgan reste à sous-pondérer avec un objectif de cours réduit de 19 à 18 EUR.

GTT : Goldman Sachs relève sa recommandation de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 200 à 210 EUR.

Ipsos : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 72 à 70 EUR.

Kering : Citi reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 243 à 201 EUR.

Orange : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 14,50 à 15 EUR.

Safran : Citi reste neutre avec un objectif de cours réduit de 345 à 310 EUR.

Saint-Gobain : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 85 à 76 EUR. JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 95 à 93 EUR. RBC Capital Markets maintient sa recommandation de performance sectorielle et relève l'objectif de cours de 80 à 82 EUR.

Sodexo : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 54 à 60 EUR.

Valneva : Goldman Sachs reste à la vente avec un objectif de cours relevé de 2,15 à 2,20 EUR. Goldman Sachs reste à la vente avec un objectif de cours relevé de 5 à 5,10 USD.

Verallia : Oddo BHF reste neutre avec un objectif de cours réduit de 21 à 20 EUR.

Worldline : BNP Paribas reste neutre avec un objectif de cours relevé de 11 à 11,70 EUR. JP Morgan reste neutre avec un objectif de cours réduit de 13,70 à 13,10 EUR.