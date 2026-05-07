Avis d'analystes France : focus sur Veolia et les financières
information fournie par Zonebourse 07/05/2026 à 08:42
Arkema : AlphaValue/Baader Europe reste à accumuler avec un objectif de cours relevé de 73,30 à 73,50 EUR. Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 50 à 52 EUR.
Axa : JP Morgan maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 47 à 48 EUR.
BNP Paribas : Keefe Bruyette & Woods maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 104 à 106 EUR.
Crédit Agricole : Keefe Bruyette & Woods passe de performance de marché à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 18,50 à 18 EUR.
Gecina : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 81 à 77 EUR.
Icade : Barclays maintient sa recommandation souspondérer et réduit l'objectif de cours de 18 à 17 EUR.
Schneider Electric : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 302 à 316 EUR.
Scor : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 36 à 37,50 EUR.
Veolia Environnement : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler et réduit l'objectif de cours de 42,40 à 41,60 EUR. Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 35 à 39 EUR.
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 07/05/2026 à 08:42:00.
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