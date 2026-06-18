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Avis d'analystes France : Engie, Legrand et Orange entourées
information fournie par Zonebourse 18/06/2026 à 08:50

Parmi les recommandations du jour, ça bouge sur les grosses capitalisations (Air Liquide, Orange, Engie...) et sur les small & midcaps (Ekinops, Aubay, Trigano). UBS tient compte du regroupement d'actions Worldline.

Air Liquide : Equita maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 200 EUR à 182 EUR.

Aubay : Oddo maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 67 EUR à 68 EUR.

Carrefour : JP Morgan maintient sa recommandation de souspondérer et réduit l'objectif de cours de 10 EUR à 9 EUR.

Ekinops : Oddo maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 2,50 à 3 EUR.

Engie : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer et relève l'objectif de cours de 30 EUR à 31 EUR.

Legrand : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 175 EUR à 185 EUR.

Orange : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 18,50 à 20,50 EUR.

Scor : BNP Paribas passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours de 33 EUR. Mediobanca passe de surperformance à conserver avec un objectif de cours de 36 EUR.

Trigano : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 210 à 199 EUR.

Worldline : UBS maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 0,20 à 8 EUR.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 18/06/2026 à 08:50:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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