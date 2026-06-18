Avis d'analystes France : Engie, Legrand et Orange entourées

Parmi les recommandations du jour, ça bouge sur les grosses capitalisations (Air Liquide, Orange, Engie...) et sur les small & midcaps (Ekinops, Aubay, Trigano). UBS tient compte du regroupement d'actions Worldline.

Air Liquide : Equita maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 200 EUR à 182 EUR.

Aubay : Oddo maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 67 EUR à 68 EUR.

Carrefour : JP Morgan maintient sa recommandation de souspondérer et réduit l'objectif de cours de 10 EUR à 9 EUR.

Ekinops : Oddo maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 2,50 à 3 EUR.

Engie : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer et relève l'objectif de cours de 30 EUR à 31 EUR.

Legrand : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 175 EUR à 185 EUR.

Orange : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 18,50 à 20,50 EUR.

Scor : BNP Paribas passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours de 33 EUR. Mediobanca passe de surperformance à conserver avec un objectif de cours de 36 EUR.

Trigano : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 210 à 199 EUR.

Worldline : UBS maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 0,20 à 8 EUR.