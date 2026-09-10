Avis d'analystes France : du soutien pour Orange, Abivax et Ayvens

Les analystes se montrent plutôt constructifs ce matin sur plusieurs valeurs françaises. Abivax bénéficie d'un démarrage à l'achat de Goldman Sachs, tandis qu'Ayvens est relevé à surperformance par Oddo BHF. Sanofi, Edenred et Société Générale voient aussi certains objectifs de cours progresser.

Abivax : Goldman Sachs démarre le suivi à acheter avec un objectif de cours de 155 USD.

Ayvens : Oddo BHF relève de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 12 à 16 EUR.

Bouygues : BNP Paribas maintient sa recommandation surperformance avec un objectif de cours ramené de 58 à 55 euros.

Edenred : BNP Paribas maintient sa recommandation surperformance et relève son objectif de cours de 31 à 35 EUR. JP Morgan maintient sa recommandation surpondérer avec un objectif de cours relevé de 32 à 33 EUR.

Euronext : Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours relevé de 151 à 157 EUR.

Interparfums : Berenberg maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 34 à 35 EUR.

Orange : BNP Paribas maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 21 à 20 EUR. Grupo Santander relève de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 18,40 EUR à 19,40 EUR.

Sanofi : HSBC maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 95 à 100 EUR.

Société Générale : Jefferies maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 96 à 103 EUR. Oddo BHF maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 85 à 82 EUR.

Thales : BNP Paribas maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 270 à 260 EUR.