Avis d'analystes France : des doutes sur Alstom, du nouveau sur Lumibird, Arkema et ST
information fournie par Zonebourse 20/04/2026 à 08:38
Aéroports De Paris : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 129 à 126 EUR.
Alstom : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 34,50 EUR à 33,30 EUR. JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 34,30 à 28 EUR.
Arkema : Bernstein passe de sousperformance à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 54 à 64 EUR.
Edenred : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 17,70 à 18,20 EUR.
Eurofins Scientific : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler et relève l'objectif de cours de 73,40 à 77,80 EUR.
Lumibird : Stifel démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 30 EUR.
M6 Métropole Télévision : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 14 à 13 EUR.
Orange : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 18 à 20 EUR.
Ovh Groupe : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 5 à 5,50 EUR.
Pluxee : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 11 EUR à 11,20 EUR.
Publicis Groupe : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler et relève l'objectif de cours de 94,70 EUR à 95,20 EUR.
STMicroelectronics : Aletheia Capital Limited reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 24,70 à 34,80 EUR.
Valeurs associées
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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 20/04/2026 à 08:38:00.
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