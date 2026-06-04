 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Foot: premier test raté et inquiétant pour les Bleus avant le Mondial
information fournie par AFP 04/06/2026 à 23:27

Le défenseur ivoirien Guéla Doué et le défenseur français Jules Koundé lors de la victoire de la Côte d'Ivoire face à la France en match de préparation, jeudi 4 juin 2026 à Nantes ( AFP / FRANCK FIFE )

Le défenseur ivoirien Guéla Doué et le défenseur français Jules Koundé lors de la victoire de la Côte d'Ivoire face à la France en match de préparation, jeudi 4 juin 2026 à Nantes ( AFP / FRANCK FIFE )

Malgré la prestation très aboutie de Rayan Cherki, l'équipe de France a totalement raté son premier match de préparation pour le Mondial-2026 en étant battue par la Côte d'Ivoire 2-1, jeudi à Nantes.

A moins d'une semaine du grand départ pour les Etats-Unis et le camp de base de Boston, ce résultat constitue un net coup d'arrêt et a de quoi inquiéter pour une formation considérée comme l'une des grandes favorites de la Coupe du monde.

Alors qu'ils restaient sur une tournée américaine pleine de promesses en mars avec des succès de prestige face au Brésil (2-1) et à la Colombie (3-1), les Bleus ont rendu une copie indigne de leur statut et devront vite relever la tête pour éviter d'aborder la Coupe du monde avec le moral en berne.

Car en dépit d'une large domination en première période et d'une succession d'occasions, concrétisée par l'ouverture du score de Rayan Cherki (44e), les nombreux changements opérés après la pause par Didier Deschamps ont totalement déséquilibré les Tricolores, punis par Guéla Doué (53e), parfaitement lancé par Nicolas Pepe (53e), puis par Amad Diallo (84e). Un revers qui interpelle alors que l'entrée en lice des Français à la Coupe du monde, le 16 juin contre le Sénégal à East Rutherford (New Jersey), approche à grands pas.

- Hommage nantais à "DD" -

Avant ce premier rendez-vous au Mondial, les troupes de Deschamps auront un dernier amical à disputer, lundi à Lille face à l'Irlande du nord, qui précédera de deux jours leur vol pour l'Amérique, le 10 juin.

Il leur faudra montrer un autre visage et rendre une tout autre copie pour regagner un peu de sérénité.

Au cours d'une partie notamment marquée par un hommage vibrant de la Beaujoire au sélectionneur, formé à Nantes et qui quittera son poste à l'issue de la Coupe du monde, l'idée du staff était d'effectuer une large revue d'effectif, ce qui a sans doute nui à la cohérence de l'ensemble.

Sans Wiliam Saliba, ménagé en raison de douleurs au dos, la défense a particulièrement tangué. Pour pallier l'absence du Gunner, Deschamps avait décidé de tester Ibrahima Konaté aux côtés de l'indiscutable Dayot Upamecano. Le désormais ex-joueur de Liverpool a connu une soirée délicate et n'a pas vraiment fait oublier Saliba, Upamecano colmatant souvent les brèches derrière. Et sans la vigilance de Mike Maignan, décisif devant Simon Adingra après une perte de balle dangereuse dans l'axe d'Aurélien Tchouaméni(42e), le score aurait pu être encore plus sévère.

- Avertissement sans frais -

La sortie d'Upamecano à la pause a encore un peu plus compliqué les affaires des Bleus en défense. Après cette prestation en dents de scie, Deschamps doit sans doute espérer un rétablissement rapide de Saliba avant le premier choc contre les Sénégalais.

Rayan Cherki a ouvert le score pour la France lors du match de préparation face à la Côte d'Ivoire, jeudi 4 juin à Nantes ( AFP / Loic VENANCE )

Rayan Cherki a ouvert le score pour la France lors du match de préparation face à la Côte d'Ivoire, jeudi 4 juin à Nantes ( AFP / Loic VENANCE )

La seule satisfaction est venue des pieds de Cherki, auteur de l'ouverture du score sur un tir croisé à la suite d'un beau numéro de soliste dans la surface.

Le sélectionneur avait décidé de se passer au coup d'envoi des services des six joueurs ayant participé à la finale de la Ligue des chamions, samedi à Budapest, et arrivés tardivement au stage à Clairefontaine. Pas d'Ousmane Dembéle, de Désiré Doué ou de Bradley Barcola donc dans le onze de départ, l'occasion pour Cherki de se distinguer et de marquer des points précieux.

L'ancien Lyonnais, qui sort d'une première saison aboutie à Manchester City, n'a pas raté cette opportunité en or et a porté son compteur en bleu à deux buts en six sélections. Le joueur de 22 ans se positionne ainsi en candidat pour une place de titulaire au Mondial même si elles seront très chères en attaque.

Celle de Mbappé est bien entendu assurée mais la superstar des Bleus comptait profiter de cette rencontre pour inscrire au moins un but afin d'égaler le record en équipe de France d'Olivier Giroud (57). Le capitaine est toutefois tombé sur un Yahia Fofana impeccable dans la cage ivoirienne (6e). Lancé en profondeur juste avant la pause, l'attaquant du Real Madrid a aussi été victime d'un retour impressionnant de Wilfried Singo (41e) avant de céder sa place à la pause.

Un match à oublier pour Mbappé et un avertissement sans frais pour la France.

Sport
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une première depuis 2010 pour les Bleus
    Une première depuis 2010 pour les Bleus
    information fournie par So Foot 04.06.2026 23:37 

    Un bien mauvais présage. Battue par la Côte d’Ivoire ce jeudi sur la pelouse de La Beaujoire, l’équipe de France ne s’était plus inclinée dans un match de préparation juste avant un tournoi international depuis… 2010 . Les Bleus de Raymond Domenech s’étaient alors ... Lire la suite

  • La France se prend un coup de marteau par les Ivoiriens
    La France se prend un coup de marteau par les Ivoiriens
    information fournie par So Foot 04.06.2026 23:13 

    Sur le chemin de la Coupe du monde, les Bleus ont été renversé à la Beaujoire par la Côte d'Ivoire (1-2). C'est une première, puisque Didier Deschamps n'avait jamais perdu un match de préparation à une grande compétition depuis qu'il est à la tête de l'équipe de ... Lire la suite

  • L'Irak neutralise l'Espagne
    L'Irak neutralise l'Espagne
    information fournie par So Foot 04.06.2026 23:13 

    Espagne 1-1 Irak Buts : Torres pour l’Espagne (16 e ) // Doski pour l’Irak (27 e ) Du souci à se faire pour les Bleus ? Face à une Espagne largement remaniée avec notamment neuf joueurs qui ne s’envoleront pas pour la Coupe du monde, l’Irak a arraché un improbable ... Lire la suite

  • Nice déterminé à contrecarrer les plans de l’OM ?
    Nice déterminé à contrecarrer les plans de l’OM ?
    information fournie par So Foot 04.06.2026 23:13 

    Qui c’est le plus costaud ? Alors que l’Olympique de Marseille a annoncé l’arrivée de Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif, L’Équipe affirme que l’OGC Nice s’apprête à mener une bataille judiciaire pour faire valoir l’engagement de l’ancien architecte ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank