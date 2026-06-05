Wall Street en ordre dispersé, record du Dow Jones

par Stephen Culp et Medha Singh

‌La Bourse de New York a fini en ordre dispersé jeudi, le S&P-500 et le Dow Jones ​terminant dans le vert sur fond d'espoir d'avancées vers la paix du Moyen-Orient, tandis que le Nasdaq a reculé à la marge, plombé par le repli du secteur des semiconducteurs à la suite des ​résultats décevants de Broadcom.

L'indice Dow Jones a gagné 1,73%, ou 874,86 points, à 51.561,93 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 30,63 points, ​soit 0,41%, à 7.584,31 points.

Le Nasdaq Composite a ⁠reculé de son côté de 23,02 points (0,09%) à 26.830,96 points.

Le Dow Jones a signé un ‌record de clôture, soutenu par les gains des secteurs des soins de santé et des finances.

Broadcom a publié mercredi après la clôture des résultats inférieurs aux attentes ​au premier trimestre, voyant son titre ‌plonger de 12,6% en séance ce jeudi et doucher la frénésie autour ⁠de l'IA, qui a grandement profité au secteur des semiconducteurs depuis le début de l'année.

Si Marvell Technology a progressé de 4,9%, Advanced Micro Devices, Micron Technology et Qualcomm ont tous cédé entre 2,6% et ⁠7,7%.

Estimant que les ‌résultats de Broadcom constituent le seul point noir sur le marché, Paul Nolte, stratégiste ⁠chez Murphy & Sylvest à Elmhurst dans l'Illinois, a dit penser que les investisseurs ne se sont ‌pour l'heure pas détournés des semiconducteurs. "Mais ils doivent encore s'attaquer à certaines questions - les ⁠valorisations sont-elles justifiées ?", a-t-il ajouté. "Je ne suis pas sûr qu'ils s'interrogent vraiment".

Le ⁠fait que la Chambre américaine ‌des représentants, contrôlée par les pairs républicains de Donald Trump, a approuvé mercredi une mesure destinée ​à empêcher le président américain de poursuivre les hostilités ‌contre l'Iran, tant qu'il n'aura pas l'aval du Congrès, a alimenté l'optimisme sur une issue au conflit. Reste que la ​mesure semble surtout symbolique, alors que le texte pourrait être bloqué au Sénat.

Les marchés ont été rassurés aussi par l'annonce d'une trêve entre Israël et le Liban chapeautée par Washington, même si ⁠l'armée israélienne a poursuivi sa campagne militaire et que le Hezbollah libanais aligné sur l'Iran a rejeté cet accord.

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché........... 25 plus forts volumes.................. Plus fortes hausses en %............... Plus fortes baisses en %............... Guide des indices boursiers américains.... Statistiques du marché...................... Emprunt de référence à 10 ans .............. Guide des indices sectoriels américains... Guide des marchés actions américains...... Indices Dow Jones.......................... Indices S&P................. Valeurs ex-dividende........................... Prévisions pour le Dow Jones et ​le S&P ..

(Rédigé par Jean Terzian)