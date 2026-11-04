Avis d'analystes France : convergence sur Soitec, bioMérieux en vue

Les analystes relèvent tous leurs objectifs de cours sur bioMérieux, tandis que Soitec divise avec des avis opposés d'UBS et de Morgan Stanley.

Airbus : UBS reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 240 à 230 EUR.

Alstom : Goldman Sachs reste à vendre avec un objectif de cours réduit de 15,50 à 9 EUR.

Alten : AlphaValue/Baader Europe relève sa recommandation d'alléger à accumuler avec un objectif de cours relevé de 93,10 à 101 EUR.

bioMérieux : BNP Paribas reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 73 à 82 EUR. JP Morgan reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 71,60 à 84 EUR.

Hermès International : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 1 460 à 1 440 EUR.

M6 Métropole Télévision : JP Morgan reste à sous-pondérer avec un objectif de cours relevé de 10,90 à 11,40 EUR.

Pluxee : AlphaValue/Baader Europe dégrade sa recommandation d'acheter à accumuler et réduit son objectif de cours de 20,20 à 14,30 EUR.

Soitec : Morgan Stanley dégrade sa recommandation de surpondérer à pondération de marché et réduit l'objectif de cours de 200 à 140 EUR. UBS relève sa recommandation de vendre à neutre et relève son objectif de cours de 94 à 130 EUR.

Viridien : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 200 à 185 EUR.