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Avis d'analystes France : convergence sur Soitec, bioMérieux en vue
information fournie par Zonebourse 04/11/2026 à 08:36

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Les analystes relèvent tous leurs objectifs de cours sur bioMérieux, tandis que Soitec divise avec des avis opposés d'UBS et de Morgan Stanley.

Airbus : UBS reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 240 à 230 EUR.

Alstom : Goldman Sachs reste à vendre avec un objectif de cours réduit de 15,50 à 9 EUR.

Alten : AlphaValue/Baader Europe relève sa recommandation d'alléger à accumuler avec un objectif de cours relevé de 93,10 à 101 EUR.

bioMérieux : BNP Paribas reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 73 à 82 EUR. JP Morgan reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 71,60 à 84 EUR.

Hermès International : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 1 460 à 1 440 EUR.

M6 Métropole Télévision : JP Morgan reste à sous-pondérer avec un objectif de cours relevé de 10,90 à 11,40 EUR.

Pluxee : AlphaValue/Baader Europe dégrade sa recommandation d'acheter à accumuler et réduit son objectif de cours de 20,20 à 14,30 EUR.

Soitec : Morgan Stanley dégrade sa recommandation de surpondérer à pondération de marché et réduit l'objectif de cours de 200 à 140 EUR. UBS relève sa recommandation de vendre à neutre et relève son objectif de cours de 94 à 130 EUR.

Viridien : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 200 à 185 EUR.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 04/11/2026 à 08:36:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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