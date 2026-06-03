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Avis d'analystes France : ça monte sur STMicro et ça descend sur EssilorLuxottica
information fournie par Zonebourse 03/06/2026 à 08:35

Parmi les vedettes du jour, EssilorLuxottica, STMicro et Publicis.

Eramet : AlphaValue/Baader Europe reste à accumuler avec un objectif de cours réduit de 66,50 à 60,20 EUR.

Essilorluxottica : Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 310 EUR à 260 EUR.

Getlink : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation alléger et relève l'objectif de cours de 19,50 EUR à 19,70 EUR.

Publicis : Goldman Sachs reprend le suivi à l'achat en visant 110 EUR.

Sanofi : Zacks maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 49 à 45 USD.

Sartorius Stedim Biotech : HSBC maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 233 à 230 EUR.

Sodexo : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 42 à 46 EUR.

STMicroelectronics : Mizuho Securities reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 68 à 84 USD.

Veolia Environnement : Barclays maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 38,50 EUR à 41 EUR.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 03/06/2026 à 08:35:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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