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Avis d'analystes France : ça débat sur Carrefour, EssilorLuxottica et Bureau Veritas
information fournie par Zonebourse 22/10/2026 à 08:52

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Les analystes continuent de sanctionner Carrefour après son avertissement, avec quatre objectifs de cours revus à la baisse et une dégradation d'UBS. A l'inverse, EssilorLuxottica profite de son retour en grâce.

Atos Group : Bernstein reste à sous-performance avec un objectif de cours relevé de 35 à 36 EUR.

Bureau Veritas : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 32,20 à 34 EUR. Rothschild & Co Redburn reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 36 à 37 EUR.

Carrefour : AlphaValue/Baader Europe reste à alléger avec un objectif de cours réduit de 17,10 à 16,10 EUR. DZ Bank Research reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 19 à 17 EUR. Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 18 à 16 EUR. UBS dégrade sa recommandation d'acheter à neutre et réduit son objectif de cours de 19 à 15 EUR.

Edenred : UBS maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 28,50 à 27,50 EUR.

Engie : Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 33,20 à 30,40 EUR.

EssilorLuxottica : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 260 à 265 EUR. Deutsche Bank relève sa recommandation de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 157 à 197 EUR.

Eurofins Scientific : AlphaValue/Baader Europe reste à alléger avec un objectif de cours relevé de 76,30 à 78,60 EUR. Deutsche Bank maintient sa recommandation à conserver et relève l'objectif de cours de 64 à 67 EUR.

FDJ United : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 26,60 à 25,10 EUR.

Interparfums : BNP Paribas reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 24 à 33 EUR.

OPmobility : JPMorgan dégrade sa recommandation de surpondérer à neutre et réduit son objectif de cours de 16,50 à 12 EUR.

Saint-Gobain : On Field Investment Research reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 100 à 95 EUR.

Schneider Electric : UBS reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 335 à 350 EUR.

SES : Deutsche Bank maintient sa recommandation à l'achat avec un objectif de cours réduit de 9,50 à 8 EUR.

Vicat : On Field Investment Research reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 100 à 90 EUR.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 22/10/2026 à 08:52:00.

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