Avis d'analystes France : ça débat sur Carrefour, EssilorLuxottica et Bureau Veritas

Les analystes continuent de sanctionner Carrefour après son avertissement, avec quatre objectifs de cours revus à la baisse et une dégradation d'UBS. A l'inverse, EssilorLuxottica profite de son retour en grâce.
Atos Group : Bernstein reste à sous-performance avec un objectif de cours relevé de 35 à 36 EUR.
Bureau Veritas : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 32,20 à 34 EUR. Rothschild & Co Redburn reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 36 à 37 EUR.
Carrefour : AlphaValue/Baader Europe reste à alléger avec un objectif de cours réduit de 17,10 à 16,10 EUR. DZ Bank Research reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 19 à 17 EUR. Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 18 à 16 EUR. UBS dégrade sa recommandation d'acheter à neutre et réduit son objectif de cours de 19 à 15 EUR.
Edenred : UBS maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 28,50 à 27,50 EUR.
Engie : Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 33,20 à 30,40 EUR.
EssilorLuxottica : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 260 à 265 EUR. Deutsche Bank relève sa recommandation de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 157 à 197 EUR.
Eurofins Scientific : AlphaValue/Baader Europe reste à alléger avec un objectif de cours relevé de 76,30 à 78,60 EUR. Deutsche Bank maintient sa recommandation à conserver et relève l'objectif de cours de 64 à 67 EUR.
FDJ United : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 26,60 à 25,10 EUR.
Interparfums : BNP Paribas reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 24 à 33 EUR.
OPmobility : JPMorgan dégrade sa recommandation de surpondérer à neutre et réduit son objectif de cours de 16,50 à 12 EUR.
Saint-Gobain : On Field Investment Research reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 100 à 95 EUR.
Schneider Electric : UBS reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 335 à 350 EUR.
SES : Deutsche Bank maintient sa recommandation à l'achat avec un objectif de cours réduit de 9,50 à 8 EUR.
Vicat : On Field Investment Research reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 100 à 90 EUR.
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