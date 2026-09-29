Avis d'analystes France : Bureau Veritas a un nouveau fan, du mouvement sur Thales et Dassault

JP Morgan relève Bureau Veritas à surpondérer et Portzamparc rehausse son objectif sur Quadient. A l'inverse, Bernstein dégrade Eurofins et réduit ses objectifs sur SES et Thales. Les avis restent partagés sur TotalEnergies.

Antin Infrastructure Partners : Deutsche Bank maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 11,50 à 9 EUR.

Bureau Veritas : JP Morgan relève de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 28 à 34 EUR.

Dassault Aviation : Bernstein maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours relevé de 330 à 340 EUR.

Essilorluxottica : Stifel maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 290 à 280 EUR.

Eurofins Scientific : Bernstein dégrade de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 77,20 EUR à 73,90 EUR.

Eutelsat Communications : Bernstein maintient sa recommandation de performance de marché avec un objectif de cours réduit de 2,90 à 2,40 EUR.

Hermès International : Barclays maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 1 700 à 1 660 EUR.

Inventiva : TD Cowen maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 10 à 9 EUR.

Quadient : Portzamparc maintient sa recommandation d'achat fort avec un objectif de cours relevé de 19 à 22,20 EUR.

Robertet : BNP Paribas maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 1 017 à 980 EUR.

Saint-Gobain : Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 103 à 101 EUR.

SES : Bernstein maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 10 à 7,30 EUR.

Thales : Bernstein maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 290 à 250 EUR.

TotalEnergies : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation alléger avec un objectif de cours réduit de 76,10 à 74,60 EUR. Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 85 à 88 EUR.