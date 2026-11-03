Avis d'analystes France : Alstom n'échappe pas à la sanction

Les hausses d'objectifs de cours dominent, notamment chez Air Liquide, Capgemini et Sopra Steria. JP Morgan dégrade Alstom à neutre.

Air Liquide : Citi reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 198 à 209 EUR.

Alstom : JP Morgan dégrade de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 28 à 15,60 EUR. Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 19 à 13 EUR.

BNP Paribas : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 100 à 111 EUR.

Capgemini : Citi reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 140 à 150 EUR.

Danone : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 69 à 71 EUR.

Imerys : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 23,50 à 25 EUR.

M6 Métropole Télévision : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 13 à 11 EUR.

SCOR SE : Berenberg maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 44 à 46 EUR.

Sopra Steria Group : Berenberg maintient sa recommandation à l'achat avec un objectif de cours relevé de 217 à 228 EUR.

STMicroelectronics : HSBC maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 81 à 70 EUR.

TF1 : Barclays maintient sa recommandation de sous-pondérer avec un objectif de cours réduit de 7 à 6,10 EUR.

Worldline : Autonomous reste neutre avec un objectif de cours réduit de 11,30 à 11 EUR.