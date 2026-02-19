Avis d'analystes France : ADP et Eramet divisent, Carrefour relevé malgré ses résultats
19/02/2026
Aéroports De Paris : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 122 à 129 EUR. Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 147 à 130 EUR.
Capgemini : Morgan Stanley passe de sous-pondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 142 à 117 EUR.
Carrefour : DZ Bank AG Research maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 15 EUR à 18 EUR.
Covivio : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 66 à 69 EUR.
Eramet : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation accumuler et relève l'objectif de cours de 74,90 à 75,10 EUR. Portzamparc maintient sa recommandation d'alléger et réduit l'objectif de cours de 58 EUR à 50 EUR.
Pernod Ricard : Jefferies reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 120 à 110 EUR.
Seb : TP ICAP Midcap maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 89 EUR à 78 EUR.
Vinci : Insight Investment Research LLP maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 185 à 192 EUR.
74Software : Berenberg démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 44 EUR.
Aramis Group : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 7 à 5 EUR.
