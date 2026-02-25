Worldline: EBE annuel conforme aux attentes, anticipe une baisse de 30% de ses effectifs en 2026

Conférence VivaTech dédiée à l'innovation et aux startups à Paris

Worldline a fait état ‌mercredi d'un bénéfice d'exploitation conforme à ses attentes pour ​2025 dont la croissance devrait ralentir cette année, tout en annonçant une baisse de 30% de ses effectifs.

"Suite au programme de ​cession et sur une base 2025, les effectifs de Worldline devraient diminuer d'environ ​30%", a déclaré le groupe ⁠dans un communiqué.

Pour 2025, le spécialiste des moyens de ‌paiement a enregistré un excédent brut d'exploitation (EBE) ajusté de 841 millions d'euros, conforme à l'objectif du ​groupe.

En octobre, Wordline ‌avait annoncé resserrer son objectif d'EBE, visant entre ⁠830 et 855 millions d'euros pour l'exercice 2025, contre une fourchette initiale de 825-875 millions d'euros.

Pour 2026, le groupe anticipe ⁠notamment une croissance ‌organique du chiffre d’affaires entre 1% et 4% ⁠et un EBE ajusté situé entre 630 millions et ‌650 millions d'euros.

Le groupe précise que les cessions ⁠entraîneront un impact de plus de 900 millions ⁠d'euros sur le ‌chiffre d’affaires, de plus de 200 millions d'euros sur l'EBE ​ajusté et d'environ 55 millions ‌d'euros sur le flux de trésorerie disponible en 2026.

Le chiffre d'affaires annuel ressort ​par ailleurs à 4,5 milliards d'euros, en déclin organique de 2,4% mais conforme à l'objectif d’une baisse ⁠entre 1% et 4%.

Plus tôt dans la journée, Worldline a annoncé la cession de ses activités de paiement en Inde à BillDesk pour une valeur des capitaux propres estimée à la clôture à environ 60 millions d’euros.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité ​par Kate Entringer)