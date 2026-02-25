L'Europe finit dans le vert avec l'apaisement des craintes sur l'IA

Euronext à La Défense près de Paris

par Claude Chendjou

Les Bourses européennes ont terminé dans le vert mercredi et Wall Street était également bien ‌orientée dans une séance marquée par une hausse des valeurs technologiques, de la finance et des ressources de base avec le reflux de la volatilité et le retour de l'appétit pour le risque.

À Paris, le CAC 40 ​a fini sur un gain de 0,47% à 8.559,07 points, avec un record en séance à 8.560,91 points. Le Footsie britannique, riche en hydrocarbures et en valeurs financières, a avancé plus nettement, de 1,18%. Le Dax allemand a progressé de 0,74%.

L'indice EuroStoxx 50 a gagné 0,90%, le FTSEurofirst 300 0,71% et le Stoxx 600 0,69%.

Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones avance de 0,52%, le Standard & Poor's 500 de 0,69% ​et le Nasdaq de 1,07%. Ces deux derniers indices sont désormais à des sommets de deux semaines.

Les marchés financiers dans le monde, qui avaient souffert récemment des craintes sur l'intelligence artificielle (IA) et des incertitudes sur le commerce avec l'invalidation par la Cour suprême américaine des droits de douane ​dits "réciproques", ont retrouvé momentanément des couleurs.

Les valeurs minières européennes ont atteint un niveau record mercredi, dépassant leur précédent ⁠sommet de 2008, dernier signe en date d'un retour de l'appétit pour le risque.

Les secteurs financier et bancaire en Europe, les plus exposés à un choc économique au regard de l'incertitude sur ‌l'évolution des droits de douane, ont également profité d'achats à bon compte après les récentes baisses.

Dans le sillage à Wall Street de l'indice des semi-conducteurs, qui a touché un record, et de la tech américaine, le compartiment technologique en Europe s'est également bien redressé, en amont des résultats de Nvidia, attendus après la clôture de la Bourse de ​New York.

Les options sur Nvidia suggèrent des mouvements allant d'une hausse à une ‌baisse d'environ 5,6% après la publication des résultats du groupe, ce qui représente la plus faible fluctuation anticipée depuis au moins trois ans.

L'indice Vix américain ⁠de la volatilité refluait de 5,67%, à environ 18 points, tandis que son équivalent européen a abandonné 5,24%, à également environ 18 points.

VALEURS EN EUROPE

HSBC Holdings a grimpé de 7,94%, le premier groupe bancaire d'Europe ayant relevé son objectif de rentabilité alors que l'essentiel de son plan de transformation a été mené à bien.

Diageo a chuté de 12,70% après avoir réduit sa prévision de ventes annuelles sur fond de ralentissement de la demande ⁠aux Etats-Unis. Dans son sillage, Pernod Ricard et ‌Rémy Cointreau ont cédé respectivement 7,93% et 5,94%, alors que le secteur de l'alimentation et des boissons en Europe a abandonné 2,04%.

SEB a bondi de 4,90% après l'annonce ⁠par groupe d'un plan prévoyant jusqu'à 2.100 suppressions d'emplois, à la suite d'un résultat opérationnel 2025 en repli.

Edenred a dévissé de 2,95%, pénalisé par une nouvelle réglementation des titres-restaurant au Brésil.

BIC a abandonné 7,51%, les perspectives 2026 ‌du fabricant d'articles de papeterie et de briquets ayant déçu.

Aston Martin a reculé de 2,90%, le constructeur automobile ayant annoncé un bénéfice annuel inférieur aux prévisions.

Nordex s'est envolé de 17,25%, le ⁠fabricant d'éoliennes ayant fait état d'un bénéfice meilleur que prévu au titre de 2025.

LES INDICATEURS DU JOUR

L'inflation dans la zone euro a ralenti sur ⁠un an en janvier, à 1,7% comme prévu initialement, ‌confirmant ainsi une phase de faiblesse qui devrait inciter la Banque centrale européenne (BCE) à maintenir ses taux inchangés.

La confiance des ménages en France a augmenté de façon inattendue en février, avec un indice à 91 après ​90 en janvier, selon l'enquête mensuelle de conjoncture publiée par l'Insee.

L'indice du moral des consommateurs en Allemagne, publié par l'institut ‌GfK et le Nuremberg Institute for Market Decisions (NIM), est tombé à -24,7 en mars, contre -24,2 en février.

Le PIB de l'Allemagne a augmenté de 0,3% au cours de la période allant d'octobre à fin décembre, contre une stagnation au troisième trimestre, selon les données ​définitives publiées par l'Office fédéral de la statistique.

CHANGES

Le dollar recule légèrement, de 0,12% face à un panier de devises de référence, alors que les cambistes étudient l'impact des nouveaux droits de douane à la suite de l'invalidation par la Cour suprême des Etats-Unis des surtaxes dites "réciproques".

L'euro avance de 0,27%, à 1,1803 dollar, tandis que la livre sterling s'échange à 1,3545 dollar, en hausse de 0,42%.

Le yen est proche d'un creux de deux ⁠semaines face à la monnaie américaine, à 156 pour un dollar, alors que le gouvernement japonais a nommé deux partisans des mesures de relance au conseil de la Banque du Japon (BoJ).

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans ne varie pratiquement pas mercredi, s'affichant à 4,0385%.

Celui du Bund allemand à dix ans a fini stable, à 2,7096%, restant proche de son plus bas niveau depuis novembre, les obligations étant soutenues par l'incertitude sur les droits de douane américains, les inquiétudes géopolitiques et la fragilité des marchés boursiers.

PÉTROLE

Le marché pétrolier recule mercredi, la hausse des stocks de brut américains, bien plus importante que prévu, compensant la menace pesant sur l'approvisionnement en brut dans la perspective d'un conflit militaire entre les Etats-Unis et l'Iran.

Le Brent reflue de 0,14% à 70,67 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) décline de 0,44% à ​65,34 dollars.

A SUIVRE JEUDI:

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)