 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Vote à l'Assemblée de la loi "fin de vie", qui poursuit son chemin parlementaire
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 18:15

Séance d'ouverture de l'Assemblée nationale française à Paris

Séance d'ouverture de l'Assemblée nationale française à Paris

L'Assemblée nationale a adopté mercredi en deuxième lecture la proposition ‌de loi "relative à la fin de vie", un texte sensible et maintes fois reporté qu'Emmanuel Macron aimerait voir adopté avant son départ ​de l'Elysée l'an prochain.

Le texte a été approuvé par 299 voix pour et 226 voix contre.

Les députés ont voté à juste avant, également en deuxième lecture, la proposition de loi plus consensuelle visant à garantir à tous un égal accès à l'accompagnement et aux soins ​palliatifs, à l'heure où 21 départements ne sont pas dotés de ce service. Ce texte a été voté à l'unanimité.

Après un passage au Sénat - où les conservateurs sont majoritaires - qui ​l'a vidé de sa substance, le texte sur la "fin de vie" ⁠est revenu au Palais-Bourbon dans sa version votée en mai 2025 qui crée un "droit à l'aide à mourir" légalisant un ‌dispositif encadré de suicide assisté, voire d'euthanasie - deux mots absents du texte, malgré des demandes en ce sens du Rassemblement national et de la Droite républicaine.

Le mot "euthanasie" a "été souillé par l'Histoire par l'usage qu'en a fait ​le régime nazi" et la formule "suicide assisté" crée ‌une "confusion" avec "le combat à mener en faveur de la prévention du suicide", a fait valoir le ⁠rapporteur général du texte, le député MoDem Olivier Falorni.

Dans la version soumise au vote des députés, le patient souhaitant bénéficier d'une aide à mourir doit remplir cinq critères : être majeur ; être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France ; être atteint ⁠d'une "affection grave et incurable, quelle ‌qu'en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée" ; présenter une souffrance physique ou psychologique ⁠liée à cette affection, qui est "soit réfractaire aux traitements, soit insupportable" ; et être "apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée".

Les ‌députés ont exclu comme critère de l'aide à mourir la "souffrance psychologique seule". Ils ont aussi établi l'auto-administration du produit ⁠létal comme la règle, une intervention d'un médecin ou infirmier étant autorisée seulement si le malade "n'est ⁠pas en mesure physiquement d'y procéder".

Les ‌partisans du texte estiment nécessaire d'accompagner les personnes en fin de vie, les opposants s'inquiètent pour leur part d'un cadre jugé insuffisant ​et d'une banalisation de l'acte.

Parmi les personnalités ayant émis des réserves sur ‌ce texte, le député LR Philippe Juvin s'est inquiété lundi sur BFMTV de l'absence de certains "garde-fous".

"Le risque c'est qu'en l'absence de critères stricts, et avec un système ​de santé (...) où une personne sur deux qui a besoin de soins palliatifs n'y a pas accès, il y ait un accès pour l'euthanasie plus facile", a notamment fait valoir l'élu, médecin de profession.

Après le vote à l'Assemblée nationale, le texte doit repartir ⁠au Sénat. En cas de rejet - probable - par la chambre haute, une commission mixte paritaire composée de députés et de sénateurs tentera de trouver un compromis. S'il y a désaccord, l'Assemblée nationale aura le dernier mot.

Le processus, déjà long, est ralenti par la pause de trois semaines des travaux parlementaires liée aux élections municipales des 15 et 22 mars.

Emmanuel Macron, qui a envisagé un référendum sur ce thème délicat, a dit son souhait de voir le texte adopté cette année, un espoir partagé par la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël ​Braun-Pivet.

(Reportage Elizabeth Pineau, édité par Blandine Hénault)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu (C) et son épouse accueillent le Premier ministre indien, Narendra Modi (2G) à son arrivée à l'aéroport Ben Gourion près de Tel Aviv le 25 février 2026 ( AFP / Jack GUEZ )
    En visite à Jérusalem, Modi se dit "fermement" au côté d'Israël
    information fournie par AFP 25.02.2026 18:37 

    Le Premier ministre indien Narendra Modi a souligné mercredi à Jérusalem que son pays se tenait "fermement" au côté d'Israël, présentant ses condoléances pour "chaque vie perdue" dans l'attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas le 7 octobre 2023. "Nous ressentons ... Lire la suite

  • Le logo du festival de la BD d'Angoulême, lors de l'édition 2023. ( AFP / YOHAN BONNET )
    Festival de BD d'Angoulême: les organisateurs évincés réclament 300.000 euros en justice
    information fournie par AFP 25.02.2026 18:37 

    Les organisateurs évincés du Festival de BD d'Angoulême ont saisi la justice pour dénoncer une "appropriation brutale" de l'événement par une association regroupant pouvoirs publics et acteurs du secteur, à qui ils réclament 300.000 euros de dommages et intérêts. ... Lire la suite

  • Eiffage (Crédit: L. Grassin / )
    Eiffage-CA 2025 en hausse organique de 4,8% avec l'Europe
    information fournie par Reuters 25.02.2026 18:30 

    (Actualisé avec perspectives 2026) Eiffage FOUG.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en hausse de 4,8% à périmètre et change constants en 2025, à 25,31 milliards d'euros, le groupe français de construction et concessionnaire d'autoroutes citant un "marché ... Lire la suite

  • Euronext à La Défense près de Paris
    L'Europe finit dans le vert avec l'apaisement des craintes sur l'IA
    information fournie par Reuters 25.02.2026 18:23 

    par Claude Chendjou Les Bourses européennes ont terminé dans le vert mercredi et Wall Street était également bien ‌orientée dans une séance marquée par une hausse des valeurs technologiques, de la finance et des ressources de base avec le reflux de la volatilité ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank