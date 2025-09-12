Avidity Biosciences augmente après une levée de fonds de 600 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 septembre -

** Les actions d'Avidity Biosciences RNA.O sont en hausse de 0,6 % à 41,29 $ en pré-marché après une levée de fonds supérieure à l'objectif de 600 millions de dollars

** Avidity, basée à San Diego, Californie, a vendu jeudi () 15 millions d'actions à 40 $, soit une décote de 2,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les actions de RNA ont chuté jeudi de ~12 % à 41,04 $ après que la société ait dévoilé en fin de semaine () une offre de 500 millions de dollars

offre de 500 millions de dollars

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour faire avancer ses trois programmes cliniques en phase avancée et sa plateforme de conjugués anticorps-oligonucléotides, entre autres utilisations

** Leerink, JP Morgan, TD Cowen, Cantor et Wells Fargo sont les teneurs de livre conjoints ** Au début de la semaine, la société a déclaré que son médicament expérimental, Del-zota, pour une forme de dystrophie musculaire de Duchenne, a montré que les patients se sont améliorés sur des tests de mouvement clés dans un essai de stade précoce et intermédiaire

** Jusqu'à la clôture de jeudi, les actions de RNA ont augmenté de 41 % depuis le début de l'année

** Les 18 analystes sont optimistes à l'égard de RNA et le prix médian est de 67,50 $, selon LSEG