CaixaBank: bénéfice en hausse de 3,5% sur les neuf premiers mois

( AFP / GABRIEL BOUYS )

Le groupe espagnol CaixaBank a annoncé vendredi une hausse de son bénéfice de 3,5% sur les neuf premiers mois de 2025, grâce à une forte activité commerciale dans un contexte porteur pour les banques dans le pays.

Le bénéfice net a atteint 4,39 milliards d'euros, contre 4,25 milliards d'euros sur la même période voilà un an, selon les résultats publiés par le groupe.

"Nous avançons avec force comme prévu sur nos deux grands axes stratégiques, la croissance soutenue de l'activité et la transformation du groupe, avec l'adoption de technologies innovantes qui renforcent notre activité commerciale et améliorent le service client", a commenté le directeur général de la banque, Gonzalo Gortázar.

La troisième banque espagnole derrière Santander et BBVA, qui ont communiqué cette semaine des résultats records au 30 septembre, a expliqué ses performances par "une activité commerciale intense dans un contexte de contraction des taux d'intérêt".

Au premier semestre, CaixaBank, qui revendique 20,5 millions de clients en Espagne et au Portugal, avait vu son bénéfice progresser de 10%, à 2,95 milliards d'euros, malgré l'impact de la baisse des taux d'intérêts décidée par la Banque centrale européenne (BCE).

En 2024, ses profits avaient grimpé de 20%, notamment grâce à l'arrivée de nouveaux clients.