Le bénéfice de la banque centrale suisse dopé par l'envolée de l'or sur neuf mois

( AFP / FABRICE COFFRINI )

La banque centrale suisse a publié vendredi un bénéfice de 12,6 milliards de francs suisses (13,5 milliards d'euros) sur neuf mois, dopé par l'explosion des cours de l'or.

Son stock d'or n'a pas changé mais sa valeur s'est envolée avec la ruée des investisseurs sur le métal jaune face aux incertitudes géopolitiques et économiques qui ont poussé les cours à des sommets.

Fin septembre, le prix du kilogramme d'or s'établissait à 98.024 francs, contre 76.011 francs au 31 décembre 2024, ce qui représente une plus-value de 22,9 milliards de francs pour son stock d'or, a indiqué la Banque nationale suisse (BNS) dans un communiqué.

Par comparaison, le bénéfice de la BNS se montait à 62,5 milliards de francs sur les neuf premiers mois de 2024, poussé par l'envolée de la Bourse.

Par souci de transparence, la banque centrale suisse publie chaque trimestre l'évolution de ses réserves qui englobent de l'or mais aussi des devises, des obligations et des actions. Ces réserves lui servent d'outils pour mener sa politique monétaire.

Sur les neuf premiers mois de 2025, ses positions en monnaies étrangères ont essuyé une perte 9 milliards de francs, en raison de pertes de change qui se sont élevées à 46,3 milliards de francs. Elles ont été contrebalancées par des gains de 3,2 milliards de francs sur ses obligations et de 23,1 milliards de francs sur ses actions.

Ses positions en francs suisses, ont quant à elles enregistré une perte de 0,9 milliard de francs.

Ce bilan de la BNS est très suivi en Suisse, notamment parce qu'elle reverse une partie de son bénéfice annuel à la Confédération et aux cantons.

En 2022 et 2023, ces versements avaient cependant été suspendus à la suite de lourdes pertes deux années de suite.

Zn 2024, la BNS avait dégagé un bénéfice de 80,7 milliards de francs, ce qui lui avait permis de redistribuer 3 milliards de francs, au grand soulagement en particulier des cantons pour qui ces versements représentant une manne financière importante.

Selon le Conseil mondial de l'or (CMO), les achats d'or, une valeur refuge par excellence, n'ont jamais été aussi élevés qu'au troisième trimestre. La demande a atteint son niveau le plus élevé depuis au moins l'an 2000, date à laquelle cette organisation de promotion et de régulation du marché aurifère basée à Londres a débuté ses relevés.