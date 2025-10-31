 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 139,03
-0,22%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Lockheed Martin démontre le pilotage autonome du Black Hawk par un soldat non-aviateur
information fournie par Zonebourse 31/10/2025 à 10:40

Lockheed Martin annonce une avancée majeure dans l'autonomie aérienne : pour la première fois, un soldat américain non formé au pilotage a planifié et exécuté des missions réelles à bord d'un hélicoptère Black Hawk à pilotage optionnel (OPV), équipé de la technologie MATRIX(TM) développée par sa filiale Sikorsky.

Lors des exercices Northern Strike 25-2, organisés avec la DARPA et le Joint Personnel Recovery Agency, le soldat a pris le contrôle complet de l'appareil à l'aide d'une simple tablette, réalisant plusieurs missions logistiques, de parachutage de précision et d'évacuation médicale.

Les démonstrations ont confirmé la capacité du Black Hawk autonome à effectuer des opérations complexes - transport de charge externe, ravitaillement et récupération médicale - sans intervention de pilote. Selon Rich Benton, vice-président de Sikorsky, cette technologie 'peut transformer la manière dont les forces armées exécutent leurs missions en réduisant les risques pour le personnel'.

Ces résultats valident le potentiel de la technologie MATRIX pour élargir l'usage d'hélicoptères autonomes dans les missions de ravitaillement et de secours en environnement hostile.

Valeurs associées

LOCKHEED MARTIN
489,740 USD NYSE +0,90%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

1 commentaire

  • 11:36

    Est-ce que ce non-soldat avait une bonne assurance vie?
    Ou bien était ce un non-non soldat?

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank