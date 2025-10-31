Lockheed Martin démontre le pilotage autonome du Black Hawk par un soldat non-aviateur
information fournie par Zonebourse 31/10/2025 à 10:40
Lors des exercices Northern Strike 25-2, organisés avec la DARPA et le Joint Personnel Recovery Agency, le soldat a pris le contrôle complet de l'appareil à l'aide d'une simple tablette, réalisant plusieurs missions logistiques, de parachutage de précision et d'évacuation médicale.
Les démonstrations ont confirmé la capacité du Black Hawk autonome à effectuer des opérations complexes - transport de charge externe, ravitaillement et récupération médicale - sans intervention de pilote. Selon Rich Benton, vice-président de Sikorsky, cette technologie 'peut transformer la manière dont les forces armées exécutent leurs missions en réduisant les risques pour le personnel'.
Ces résultats valident le potentiel de la technologie MATRIX pour élargir l'usage d'hélicoptères autonomes dans les missions de ravitaillement et de secours en environnement hostile.
Valeurs associées
|489,740 USD
|NYSE
|+0,90%
