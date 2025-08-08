 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Avidbank fait des débuts discrets sur le Nasdaq après une introduction en bourse de 60 millions de dollars
information fournie par Reuters 08/08/2025 à 16:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

8 août - ** Les actions de la société californienne Avidbank

AVBH.O augmentent de 0,9 % à 23,20 dollars lors de leur introduction sur le Nasdaq

** L'action a grimpé jusqu'à 24 dollars après avoir été stable au prix de 23 dollars lors de l'introduction en bourse

** AVBH a vendu jeudi en fin de journée 2,6 millions d'actions au milieu de la fourchette de 22 à 24 dollars, pour un produit brut de 60 millions de dollars ** Le produit sera utilisé à des fins générales, y compris un repositionnement potentiel de son portefeuille d'obligations

** Piper Sandler et Stephens étaient les co-responsables de l'offre

** Avant l'offre, AVBH était négociée sur le Pink Open Market géré par le groupe OTC Markets

