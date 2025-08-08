Avidbank fait des débuts discrets sur le Nasdaq après une introduction en bourse de 60 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

8 août - ** Les actions de la société californienne Avidbank

AVBH.O augmentent de 0,9 % à 23,20 dollars lors de leur introduction sur le Nasdaq

** L'action a grimpé jusqu'à 24 dollars après avoir été stable au prix de 23 dollars lors de l'introduction en bourse

** AVBH a vendu jeudi en fin de journée 2,6 millions d'actions au milieu de la fourchette de 22 à 24 dollars, pour un produit brut de 60 millions de dollars ** Le produit sera utilisé à des fins générales, y compris un repositionnement potentiel de son portefeuille d'obligations

** Piper Sandler et Stephens étaient les co-responsables de l'offre

** Avant l'offre, AVBH était négociée sur le Pink Open Market géré par le groupe OTC Markets