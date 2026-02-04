Avery Dennison dépasse les estimations de bénéfices trimestriels grâce à la demande de produits haut de gamme

Le fabricant de matériaux d'étiquetage Avery Dennison AVY.N a dépassé les attentes de bénéfices du quatrième trimestre mercredi, citant la croissance de la demande dans les offres haut de gamme à forte marge.

Les conditions macroéconomiques difficiles ont poussé les clients industriels à se concentrer sur le contrôle des coûts, ce qui les a rendus prudents quant aux commandes à venir.

La demande de produits haut de gamme est toutefois restée soutenue, les fabricants s'appuyant de plus en plus sur des offres à marge élevée pour préserver leur rentabilité.

Avery a également bénéficié de hausses de prix ciblées pour compenser l'impact des tarifs douaniers.

"Malgré l'impact des tarifs douaniers et la baisse des volumes de consommation, notre équipe a su tirer parti de son modèle de productivité éprouvé pour maintenir une marge Ebitda ajustée de 16,4 % et générer plus de 700 millions de dollars de flux de trésorerie disponible ajusté ", a déclaré le directeur général Deon Stander.

Les catégories à forte valeur ajoutée représentent désormais environ 45 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise, a-t-il ajouté.

La société basée dans l'Ohio prévoit un bénéfice ajusté par action de 2,40 à 2,46 dollars pour le premier trimestre , ce qui correspond largement aux attentes moyennes des analystes (2,43 dollars), selon les données compilées par LSEG.

Le segment des matériaux d'Avery, qui est le plus important en termes de revenus et qui vend des matériaux d'étiquetage sensibles à la pression et des produits adhésifs pour des applications industrielles et médicales, a fait état d'une augmentation de 5,1 % des ventes nettes à1,55 milliard de dollars par rapport à l'année précédente.

La société, qui s'adresse à des clients aussi divers que le géant de la distribution Walmart et le club de football espagnol Real Madrid, a enregistré un bénéfice ajusté par action de2,45 dollars au quatrième trimestre, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 2,40 dollars.

Les ventes nettes trimestrielles totales de2,27 milliards de dollars ont augmenté par rapport aux2,19 milliards de dollars de l'année précédente, alors que Wall Street s'attendait à2,28 milliards de dollars.